La Eurocámara también verá si retira la inmunidad a Alvise por caso de financiación ilegal

Bruselas, 5 may (EFE).- La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha votado este martes a favor de retirar la inmunidad al eurodiputado Luis Alvise Pérez para que el Tribunal Supremo pueda investigarle por delito electoral y supuesta financiación irregular de su partido, Se Acabó La Fiesta (SALF), lo que ya ha decidido en otra causa abierta por acoso.

La retirada de la inmunidad de Pérez para que la justicia española pueda proceder en esta causa se confirmará con un voto en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), que se celebrará del 18 al 21 de mayo, aunque el eurodiputado siempre puede recurrir al levantamiento de su inmunidad ante la justicia europea.

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Los hechos que quiere investigar el Supremo, basados en una denuncia del empresario Álvaro Romillo -conocido como CriptoSpain- se refieren a una reunión entre ambos antes de las últimas elecciones europeas en la que Pérez le habría solicitado dinero para financiar su partido pero de forma oculta, sin constar en documentación alguna ni reflejarse en su contabilidad.

A cambio de entregarle ese dinero, 100.000 euros, Romillo le pidió influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario europeo.

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Este es el segundo suplicatorio elevado a la Eurocámara para que se levante la inmunidad a Pérez, después de que la institución comunitaria ya avalase a finales de abril que se le pueda investigar por un presunto delito de acoso contra la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.

En cualquier caso, el levantamiento de inmunidad no es un veredicto de culpabilidad ni le quita a Pérez el escaño o ningún otro privilegio o derecho asociado al cargo, ya que solo permite que la justicia le procese por el delito que figura en la solicitud que remitan las autoridades. EFE

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