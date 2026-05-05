Espana agencias

La Eurocámara también verá si retira la inmunidad a Alvise por caso de financiación ilegal

Guardar

Bruselas, 5 may (EFE).- La comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha votado este martes a favor de retirar la inmunidad al eurodiputado Luis Alvise Pérez para que el Tribunal Supremo pueda investigarle por delito electoral y supuesta financiación irregular de su partido, Se Acabó La Fiesta (SALF), lo que ya ha decidido en otra causa abierta por acoso.

La retirada de la inmunidad de Pérez para que la justicia española pueda proceder en esta causa se confirmará con un voto en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), que se celebrará del 18 al 21 de mayo, aunque el eurodiputado siempre puede recurrir al levantamiento de su inmunidad ante la justicia europea.

PUBLICIDAD

Los hechos que quiere investigar el Supremo, basados en una denuncia del empresario Álvaro Romillo -conocido como CriptoSpain- se refieren a una reunión entre ambos antes de las últimas elecciones europeas en la que Pérez le habría solicitado dinero para financiar su partido pero de forma oculta, sin constar en documentación alguna ni reflejarse en su contabilidad.

A cambio de entregarle ese dinero, 100.000 euros, Romillo le pidió influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario europeo.

PUBLICIDAD

Este es el segundo suplicatorio elevado a la Eurocámara para que se levante la inmunidad a Pérez, después de que la institución comunitaria ya avalase a finales de abril que se le pueda investigar por un presunto delito de acoso contra la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.

En cualquier caso, el levantamiento de inmunidad no es un veredicto de culpabilidad ni le quita a Pérez el escaño o ningún otro privilegio o derecho asociado al cargo, ya que solo permite que la justicia le procese por el delito que figura en la solicitud que remitan las autoridades. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Supremo endurece el control de clausulas de renuncia de productos financieros

Infobae

El juez pregunta a la ONU antes de decidir si investiga una denuncia contra Netanyahu

Infobae

Pere Navarro, sobre la baliza V-16: "Todos son ventajas, deberíamos estar orgullosos"

Infobae

El móvil del supuesto asesino de un médico en su casa de Roquetas revela hasta 14 contactos con su presunto cómplice

El móvil del supuesto asesino de un médico en su casa de Roquetas revela hasta 14 contactos con su presunto cómplice

AFE destaca como un paso firme hacia la igualdad la inclusión de la Liga F en la quiniela

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno descarta “completamente” participar en una “operación de fuerza” en el Estrecho de Ormuz mientras otros europeos se preparan

El Gobierno descarta “completamente” participar en una “operación de fuerza” en el Estrecho de Ormuz mientras otros europeos se preparan

Albares exige a las autoridades israelíes que aporten pruebas que respalden la detención “completamente ilegal” de Abukeshek, y asegura: “Nada es cierto”

La jueza que investiga el accidente de El Bocal amplía la acción penal al ingeniero industrial que diseñó la pasarela en la que murieron seis personas

Ecologistas acusan a PP y Vox de “pelotazo urbanístico” en plena sierra de Madrid por un plan de viviendas en un paraje de alto valor ecológico con robles y fresnos

El Supremo anula la multa a un militar que no acudió a las pruebas para ascender en el cuerpo de Ingenieros: la sanción fue comunicada diez días tarde

ECONOMÍA

Los grandes bancos españoles registran nuevo récord de beneficios con 10.815 millones en el primer trimestre

Los grandes bancos españoles registran nuevo récord de beneficios con 10.815 millones en el primer trimestre

El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril

Natalia Lara, experta en finanzas: “Esto es lo que pasa con tu dinero cuando un banco entra en quiebra”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 5 de mayo

La subida del salario mínimo ‘perjudica’ a empleadas del hogar y trabajadores del campo al frenar su contratación e incrementar su despido

DEPORTES

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid

El día que el Atlético de Madrid eliminó al Arsenal en una semifinal europea: logró el empate en la ida y tumbó a los ingleses en el Metropolitano