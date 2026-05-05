El Parlamento navarro traslada sus condolencias y reconoce la labor de Garaikoetxea

Pamplona, 5 may (EFE).- El Parlamento de Navarra ha transmitido sus condolencias por el fallecimiento de Carlos Garaikoetxea así como su reconocimiento por la labor que realizó en su actividad representativa del pueblo navarro en esta institución como parlamentario del PNV.

Carlos Garikoetxea Urriza (1938, Pamplona), primer lehendakari del Gobierno vasco tras la promulgación del Estatuto de Gernika, fue parlamentario del PNV en el Parlamento de Navarra entre abril de 1979 y 13 de julio de 1980, recuerda la Cámara foral en un comunicado.

PUBLICIDAD

Al conocer su fallecimiento este lunes en Pamplona, donde residía, la Mesa y la Junta de Portavoces han acordado “trasladar en nombre del Parlamento de Navarra el pésame y las condolencias a la familia y amigos". EFE