Sinner, Madrid, París y escala en Roma

Santiago Aparicio

Madrid, 4 may (EFE).- Con el título del Masters 1000 bajo el brazo y un puñado de récords más en su historial abandona el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner la Caja Mágica, cargado de nuevos desafíos, con el horizonte de la temporada en curso y compromisos inminentes en su recorrido: Roma primero y Roland Garros después.

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Nadie hasta que Sinner tardó menos de una hora en batir a Alexander Zverev había logrado cinco títulos Masters 1000 consecutivos. A sus veinticuatro años, el tenista de San Cándido acumula ya veintitrés victorias seguidas en lo que va de temporada.

La ausencia de Carlos Alcaraz del panorama competitivo ha dado vía libre al italiano. Nadie se le acerca por ahora. A la espera de la consolidación en el tour de esa nueva camada que lidera el brasileño Joao Fonseca, que no termina de explotar y al que se le han sumado el español Rafa Jódar, el belga Alexander Blockx o el noruego Nicolai Kjaer, también presentes en Madrid y con buenas sensaciones.

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Hasta que eso llegue, si llega, o se consolide, si se consolida, Sinner tendrá vía libre si la lesión en la muñeca derecha de Alcaraz se alarga. El transalpino no pierde un partido desde los cuartos de final de Doha, ante el checo Jakub Mensik. Eran malos tiempos, de dudas, para el transalpino, que perdió en semifinales del Abierto de Australia contra Novak Djokovic. Son sus dos únicas derrotas en un 2026 inigualable para el italiano.

Sinner ya tiene en su mano casi toda la colección de Masters 1000. Ha ganado en su carrera ocho de los nueve del calendario. Tenía siete hasta llegar a la Caja Mágica. Ahora solo le falta uno, Roma, el de su país. Cuestión de tiempo. El italiano pretende igualar a Novak Djokovic como el que ha conseguido ganar todos los trofeos de este rango.

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En cualquier caso, el número uno del mundo de 24 años ya supera al serbio en haber ganado cinco Masters 1000 seguidos. Desde que se impuso en París 2025 hasta este en Madrid 2026 tras atravesar los de Indian Wells, Miami y Montecarlo. Entre todos los partidos y rondas de estos eventos de este rango, Sinner ya ha logrado veintiocho victorias seguidas, 56 sets ganados, solo dos perdidos.

Sinner selló el domingo su vigésimo octavo título en el circuito, el noveno Masters 1000 de trece finales jugadas y se erigió en el primer tenista desde Djokovic en el 2016 en ganar cuatro Masters 1000 en una temporada.

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Falta a Jannik Sinner Roma, que le espera con los brazos abiertos y con honores. El deportista más relevante del país, probablemente, puede completar su cosecha en el Masters 1000 que arranca en los próximos días, también en arcilla donde no conoce la derrota. Junto a Rafa Nadal y juan Carlos Ferrero se erigió en el tenista en ganar un mismo año Madrid y Montecarlo, los dos primeros eventos de este rango sobre polvo de ladrillo.

Roma le espera mientras el de San Cándido tiende la mirada algo más allá, a Roland Garros. Alcaraz, el campeón del pasado año, donde triunfó con una remontada histórica que aún le duele a Sinner, no jugará. Sigue de baja. Es la oportunidad del campeón de Madrid, del número uno del mundo. Sinner sigue por detrás en cuanto Grand Slam respecto al murciano. Cuatro acumula el transalpino, dos en Australia, un Abierto de Estados Unidos y un Wimbledon. Con Roland Garros lograría el Grand Slam.

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Alcaraz aún le supera en grandes éxitos. Tiene siete el murciano que aún tiene que definir su vuelta, su retorno. Mientras, tiene el camino despejado el italiano, campeón en Madrid. EFE