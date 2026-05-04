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El Gobierno Vasco decreta tres días de luto oficial por la muerte de Garaikoetxea

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Vitoria, 4 may (EFE).- El Gobierno Vasco ha decretado tres días de luto oficial por la muerte del exlehendakari Carlos Garaikoetxea, ha informado el Ejecutivo autonómico.

La declaración de luto se ha entrado en vigor hoy mediante un decreto firmado por el lehendakari, Imanol Pradales.

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El exlehendakari Carlos Garaikoetxea, el primer presidente vasco tras la promulgación del Estatuto de Gernika, ha fallecido este lunes a los 87 años.

Garaikoetxea ha muerto en torno a las 16:30 horas de esta tarde en Pamplona, su ciudad natal y en la que residía. Según las fuentes consultadas, el histórico político navarro ha sufrido un infarto por la mañana.

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Pradales leerá mañana en el Palacio de Ajuria Enea una declaración institucional sobre el fallecimiento de Garaikoetxea, según han confirmado las fuentes.

La capilla ardiente de Carlos Garaikoetxea se instalará el próximo miércoles por la mañana en el Palacio de Ajuria Enea, residencia oficial del lehendakari del País Vasco, que el político navarro ocupó entre 1980 y 1985. EFE

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