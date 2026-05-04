Muere un hombre tras caerle encima un tractor en una finca en Iznate (Málaga)

Málaga, 4 may (EFE).- Un hombre de 48 años murió este domingo tras caerle encima un tractor en una finca en Iznate (Málaga), según ha informado este lunes el 112, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Minutos más tarde de las 19:00 horas, el teléfono 112 recibió un aviso en el que se pedía ayuda para un varón al que le había caído encima un tractor en su finca, localizada en una zona de campo de la citada localidad malagueña.

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El centro coordinador activó a los bomberos del Consorcio Provincial, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que movilizó una UVI móvil, y a la Guardia Civil.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento del parque de Vélez-Málaga que liberaron a la víctima que había quedado atrapada en el tractor.

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Cuando llegaron los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento, por lo que el instituto armado activó el protocolo judicial. EFE