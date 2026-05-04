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Sinner se dispara

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Madrid, 4 may (EFE).- El italiano Jannik Sinner, primer jugador de la historia en ganar cinco Masters 1000 de forma consecutiva, desde París 2025 hasta Madrid 2026, se dispara al frente de la clasificación ATP, con 14.350 puntos, 1.390 más que Carlos Alcaraz, ausente en la Caja Mágica por lesión.

La primera victoria en el torneo madrileño y la ausencia del español abre aún más el hueco, en tanto que el alemán Alexander Zverev, finalista ante Sinner, sumó 550 puntos y consolida el tercer puesto de la lista, con 5.805, por los 4.700 del serbio Novak Djokovic.

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El torneo de Madrid solo ha causado un cambio en el 'top 10'. El ruso Daniil Medvedev sube a la novena plaza y adelanta al italiano Lorenzo Musetti, mientras que su compatriota Flavio Cobolli y el checo Jiri Lehecka suben una posición, a la 12 y 13, respectivamente, en detrimento de otro ruso, Andrey Rublev, ahora 14.

El español Alejandro Davidovich aprovecha el descenso de diez plazas del noruego Casper Ruud (a la 25) para instalarse en la 23, y Tomás Martín Etcheverry, que sube tres (26), se convierte en el primer argentino por delante de Francisco Cerúndolo (27), que retrocede siete.

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El brasileño Joao Fonseca mejora dos, a la 29, y su verdugo en la Caja Mágica, la joven sensación española Rafa Jódar, continúa con su espectacular progresión y ya es trigésimo cuarto al subir ocho, justo por delante del chileno Alejandro Tabilo, que experimenta el mismo ascenso que el madrileño. EFE

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