Los problemas en la rodilla de Saeid Barkhordari complican su presencia en el Ademar

León, 4 may (EFE).- Los problemas en la rodilla derecha del guardameta iraní del Ademar León, Saeid Barkhordari, complican su presencia en los cuatro partidos de liga que restan para el final de la liga, han informado este lunes fuentes del club leonés.

Barkhordari, ausente en algunos encuentros al solicitar una baja temporal por el conflicto bélico que vive su país, volvió para participar en el encuentro en León ante el Guadalajara y, posteriormente se perdió los choques en Torrelavega -que será su próximo destino- y ante el Logroño.

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De esta forma, el veterano portero de Isfahan, que cumple su cuarta campaña en las filas ademaristas, se perderá el tramo final del campeonato liguero con los encuentros ante el EON Alicante el próximo viernes, una semana después en León en el duelo autonómico ante el Atlético Valladolid y la despedida en la pista del Villa de Aranda.

La pareja de guardametas en la portería del Ademar seguirá formada por el internacional absoluto, Álvaro Pérez y el internacional júnior, Marcos García, que en principio podrían repetir la próxima temporada. EFE

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