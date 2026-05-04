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Jefferson Pérez, embajador de Madrid Marcha para América Latina

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Madrid, 4 may (EFE).- El ecuatoriano Jefferson Pérez, campeón olímpico de 20 kilómetros marcha en Atlanta'96, recibirá un homenaje en la capital española con motivo de la celebración del V Gran Premio Internacional Madrid Marcha el 31 de mayo, del que será además nombrado embajador para América Latina.

Jefferson Pérez, uno de los deportistas más reconocidos de la historia de Ecuador, fue campeón olímpico en Atlanta 1996 y tres veces consecutivas campeón del mundo de 20 km marcha (2003, 2005 y 2007).

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El deportista ecuatoriano, de 51 años, es un emblema de la disciplina y, para los organizadores del Gran Premio Internacional Madrid Marcha, encarna los valores que dieron origen a la prueba como "técnica, sacrificio, perseverancia y respeto por una modalidad históricamente vinculada a la cultura del esfuerzo".

Además de reconocer su trayectoria, Jefferson Pérez será nombrado Embajador de Madrid Marcha para América Latina, una figura de nueva creación destinada a reforzar la proyección internacional de la prueba y a tender puentes con una región que ha tenido un peso decisivo en la historia reciente de la marcha atlética.

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Su nombramiento, según los organizadores, subraya la "vocación iberoamericana del proyecto y consolida a Madrid como punto de encuentro de la mejor marcha mundial". EFE

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EFE

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