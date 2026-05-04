El Santos investiga una pelea entre Neymar y Robinho Jr.

São Paulo, 4 may (EFE).- El Santos abrió este lunes una investigación interna para analizar lo ocurrido en una pelea entre Neymar y Robinho Jr. durante un entrenamiento el domingo.

La investigación será llevada a cabo por el departamento jurídico del club, según detalla una escueta nota oficial difundida a la prensa.

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Robinho Jr., hijo del exjugador del Real Madrid y el Milán, solicitó al Santos una reunión para tratar la posibilidad de rescindir su contrato, según informó el portal deportivo 'Ge'.

Según esa versión, el jugador de 18 años acusa a Neymar de haberle dado una bofetada y una patada y de haberle insultado, después de un roce entre ambos en un entrenamiento en el centro deportivo Rei Pelé, en la ciudad de Santos.

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Desde que subió al primer equipo, Robinho Jr. mantuvo una excelente relación con Neymar, quien coincidió con su padre en el Santos entre 2009 y 2013.

El Santos se encuentra en la posición 16 de la liga brasileña y tiene 15 puntos, los mismos que el Corinthians, que está en puestos de descenso después de completarse la decimocuarta jornada. EFE

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