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La presentación de la declaración de la renta por teléfono empieza este miércoles

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Madrid, 4 may (EFE).- El plazo para confeccionar y presentar la declaración de la renta de 2025 por teléfono, a través del plan 'Le llamamos', comienza este miércoles 6 de mayo, de acuerdo al calendario de la Agencia Tributaria.

El servicio de confección de la declaración de la renta por teléfono, que utilizaron 1,2 millones de contribuyentes en la pasada campaña, está disponible para quienes cumplan determinados requisitos, entre ellos no superar los 80.000 euros de rentas del trabajo o los 20.000 euros de rentas de capital mobiliario.

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Para acceder al servicio, el contribuyente tiene que solicitar cita previa por internet, teléfono o a través de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria y, en el día y hora concertado, la AEAT le llama por teléfono para confeccionar la declaración.

El 6 de mayo también comenzará la asistencia por videoconferencia para personas mayores que viven en municipios pequeños, también con cita previa.

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La campaña de la renta arrancó el pasado 8 de abril para la presentación de declaraciones a través de internet y desde entonces se han entregado más de 6,6 millones de declaraciones, de las que 5,3 millones solicitaban devolución.

De ellas, 3,6 millones ya han recibido la devolución, por un total de más de 2.400 millones de euros, según los datos facilitados por la Agencia Tributaria.

El próximo 1 de junio comenzará la atención presencial en oficinas y la campaña finalizará el 30 de junio para todos los canales, salvo para las declaraciones a ingresar con domiciliación, que tendrán que estar entregadas antes del 25 de junio.

En estos meses, la Agencia Tributaria espera recibir 25,25 millones de declaraciones, la mayoría a devolver -15,7 millones, por un importe total de 13.271 millones-. EFE

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