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El 'Cucho' afina

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Carlos del Barco

Sevilla, 4 may (EFE).- El 'Cucho' Hernández es un delantero distinto, no es alto (1,75) pero va bien de cabeza y sí es uno de los más listos de la clase a la hora de leer los espacios, abrirlos para sus compañeros, jugar de espaldas, tocar al mejor situado y, llegado el momento, afinar como en el doblete que el punta cafetero firmó en la victoria bética ante el Oviedo (3-0).

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Uno de un disparo desde fuera del área y otro con un toque sutil con el exterior de su empeine derecho fueron los dos goles del delantero de Pereira ante el conjunto asturiano, con los que llegaba a los dos dígitos en la competición liguera con diez y sumaba catorce con los tres logrados en Liga Europa y el anotado en la Copa del Rey.

A sus veintisiete años, Juan Camilo Hernández es el máximo goleador del Betis del chileno Manuel Pellegrini y, pese a la cantinela de que al equipo bético le hace falta un delantero, lo que es cierto que le haría falta otro o de otro perfil, ya que el Cucho se ha erigido en una pieza clave de la temporada bética en su condición de punta versátil y futbolista inteligente como pocos en una zona caliente y difícil.

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Pocos apostaban por un delantero de su perfil cuando llegó en el mercado de invierno de la pasada temporada procedente del Columbus Crew de la MSL estadounidense tras una atípica carrera en la que había pasado por numerosas cesiones desde el Watford inglés a clubes como el Huesca, el Mallorca o el Getafe tras salir de su Colombia natal.

Ya en esa segunda vuelta, el Cucho jugó quince partidos en los que anotó cinco goles y apuntó lo que ha desarrollado en la presente temporada, sin balón y con balón, y en la que se ha erigido en principal baza atacante de Pellegrini junto a los dos extremos a los que tanto ha dado y de los que, recíprocamente, ha recibido: el marroquí Ez Abde y el brasileño Antony Dos Santos.

Las ausencias por lesión en buena parte de la temporada de Isco Alarcón y del argentino Giovani Lo Celso ha hecho que Cucho Hernández haya tenido como principales socios en la línea de creación en la mediapunta bética a Pablo Fornals y, ya en la segunda vuelta liguera, a Álvaro Fildalgo tras su fichaje desde del América mexicano.

Con sus catorce goles, el Cucho Hernández iguala su registro de la 2021-2022 entre la Premier League y la MSL, se coloca a sólo dos de los dieciséis que anotó en el Huesca, aunque sus mayores marcas son los 24 de la 2022-2023 y los 25 de la 2023-2024 en Columbus Crew.

Tras su doblete ante el Oviedo, el delantero de Pereira dijo que los catorce goles "es un buen número" y en lo personal siente "que no está nada mal," aunque hubiera deseado "que hubieran sido muchos más a este momento de la temporada: estoy satisfecho por este número y quedan cuatro (partidos) para sumar más", dijo.

Llega el buen momento con el gol de Cucho Hernández en los meses previos a que Néstor Lorenzo dé su lista para la selección de Colombia para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras no haber sido citado en la últimas dos convocatorias después de la última en la que fue llamado el pasado octubre: afinar y postularse. EFE

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