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Detenido un profesor por tocamientos a varios alumnos en un colegio de Huelva

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Huelva, 4 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un profesor por varios delitos de agresión sexual como presunto autor de tocamientos a varios alumnos del centro escolar donde trabajaba, situado en la sierra de Huelva.

La Guardia Civil ha informado en un comunicado de que las víctimas, de momento cuatro alumnos menores de edad, han denunciado que el docente les realizaba tocamientos en zonas íntimas o sensibles durante las clases y en ocasiones en determinadas actividades extraescolares.

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Tras las investigaciones efectuadas y la toma de manifestaciones de los menores en presencia de sus tutores legales y de testigos de los hechos, se detuvo al profesor.

El docente ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su ingreso en prisión.

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Las investigaciones continúan por si hay más alumnos que hayan sido víctimas de las citadas agresiones. EFE

lra/fs/ros

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EFE

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