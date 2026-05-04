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El IBEX 35 abre con un alza del 0,27 % mientras el crudo brent se mantiene en 108 dólares

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Madrid, 4 may (EFE).- El IBEX 35, el principal selectivo español, ha abierto este lunes con un alza del 0,27 %, en una jornada en la que no contará con la referencia de Londres, cerrado por festivo, y en la que el brent se mantiene en 108 dólares, mientras el mercado sigue pendiente de Oriente Medio.

En los primeros compases de cotización, el IBEX 35, el principal selectivo español, sube ese 0,27 %, hasta los 17.831,7 puntos. Las ganancias del año son del 3,03 %.

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El brent, el crudo de referencia de Europa, cotiza a esta hora en los 108,6 dólares, tras subir el 0,38 %, un día después de que la OPEP+ anunciaran que la producción de la alianza será aumentada en 188.000 barriles diarios a partir de junio. EFE

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