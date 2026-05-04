Espana agencias

Detenida una mujer acusada de matar a un hombre con un arma blanca en Salt (Girona)

Guardar

Salt (Girona), 4 may (EFE).- Una mujer ha sido detenida este lunes en Salt (Girona) acusada de matar con un arma blanca a un hombre, que podría ser su pareja, y el crimen se encuentra actualmente bajo investigación por parte de los Mossos d'Esquadra y del juzgado de instrucción de guardia.

Según fuentes próximas al caso, la comitiva judicial ya ha acudido al lugar de los hechos para proceder al levantamiento del cadáver para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Girona.

PUBLICIDAD

El crimen se ha producido, según las primeras informaciones, en un garaje de la calle Doctor Ferrán de esta localidad vecina de la capital gerundense.

Según las mismas fuentes, la mujer se ha entregado en unas dependencias policiales después de cometer el crimen, que ha confesado.

PUBLICIDAD

Sobre las 23:00 horas, los investigadores buscan todavía pesquisas e inspeccionan el escenario donde se han producido los hechos. EFE

cgi/dar/fp

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

4-2. El Almería se aferra al ascenso y el Mirandés sigue en descenso

Infobae

4-0. El Roma somete a De Gea

Infobae

El Santos investiga una pelea entre Neymar y Robinho Jr.

Infobae

El brasileño Leo Baptistao (Almería) contabiliza la novena diana del curso

Infobae

La izquierda y Vox se arrogan la defensa de "lo público" y Moreno aboga por la estabilidad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía mantiene su petición de 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama

La Fiscalía mantiene su petición de 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama

Ábalos sostiene que los pagos en efectivo en Ferraz respondían a una “vieja cultura del PSOE” y niega irregularidades en su gestión: “Otra cosa es que se haga bien o mal”

Ábalos acusa al PP de hacer un “uso torticero de la Justicia” mediante la acusación popular: “No se viene aquí a buscar la verdad, sino a hacer oposición al Gobierno”

Estados Unidos señala Gibraltar como un lugar de “futuro conflicto” al compararlo con el estrecho de Ormuz

El Papa León XIV recibe por sorpresa a Albares en vísperas de su viaje a España: “Una gran sintonía de posiciones con respecto a la situación en el mundo”

ECONOMÍA

El muro de la demanda inefectiva: el 12% de los españoles intentó comprar una vivienda en el último año y fracasó

El muro de la demanda inefectiva: el 12% de los españoles intentó comprar una vivienda en el último año y fracasó

“Compra ahora y paga después”: el gasto aplazado se dispara entre los jóvenes para acceder a bienes y servicios sin dinero

Trump refuerza su amenaza de aplicar aranceles del 25% a los vehículos fabricados dentro de la UE: Alemania será el país más perjudicado

La construcción de viviendas se dispara en 2025 y logra su mejor cuarto trimestre en 17 años, con 34.200 pisos iniciados

Contrato indefinido bajo sospecha: las bajas por no superar el periodo de prueba se quintuplican y se convierten en “despidos baratos”

DEPORTES

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid

El día que el Atlético de Madrid eliminó al Arsenal en una semifinal europea: logró el empate en la ida y tumbó a los ingleses en el Metropolitano

El camino de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma: evita a Sinner, pero podría cruzarse con Zverev en cuartos y con Djokovic en semifinales

Arbeloa elogia a Vinicius y deja un recado a Mbappé tras su viaje a Italia con Ester Expósito: “En su tiempo libre cada uno hace lo que considera oportuno”