4-2. El Almería se aferra al ascenso y el Mirandés sigue en descenso

Almería, 4 may (EFE).- El Almería sumó su octava victoria consecutiva en casa para mantener la segunda posición, aunque no fue una victoria fácil. El Mirandés continúa en puestos de descenso a tres puntos de la salvación.

El equipo indálico se encontró con un Mirandés que peleó y que empató dos veces los goles con los que se adelantó el equipo local. En la segunda parte, el 3-2 dio confianza al equipo de Rubi que redondeó la victoria con un tanto de penalti.

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El Almería arrancó cumpliendo la premisa de Rubi de salir a morder sin especular. Antes del primer minuto, Baptistao cazó un balón largo de Luna y anotó con un gran zurdazo.

El Mirandés no se amilanó y respondió Fernando Medrano, quien puso las tablas tras un pase de El Jebari en una acción que Andrés Fernández no pudo detener. Con el empate, el conjunto indálico buscó recuperar la ventaja rápidamente con llegadas de Miguel y Muñoz, mientras ambos equipos decidían sacrificar el orden defensivo en favor del ataque.

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La intensidad no bajó y el equipo indálico volvió a golpear tras varios avisos de Embarba y Miguel. El 2-1 llegó en el minuto 13 tras un saque de banda donde Juan Gutiérrez, en su intento de despeje, tras una acción de Arribas y Luna, introdujo el balón en su meta.

Sin embargo, un nuevo descuido defensivo permitió que el Mirandés empatara otra vez; Hugo Novoa se internó por la derecha y puso un centro preciso que El Jebari mandó al fondo de las mallas, confirmando que cada desajuste en las áreas iba a tener un castigo inmediato.

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El partido se convirtió en un intercambio de golpes sin apenas presencia del centro del campo. El juego del Almería era fluido, pero se topaba con un Mirandés que replegaba en bloque bajo y salía con peligro a la contra.

Baptistao, Unax y Miguel dispusieron de aproximaciones que no llegaron a concretarse por falta de puntería en el remate. En un duelo marcado por la vigilancia extrema sobre Arribas y la permisividad arbitral ante las faltas, el choque mantuvo su ritmo de ida y vuelta constante.

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Tras el descanso, el choque mantuvo su tónica de ida y vuelta sin tregua. Hugo Novoa avisó primero para los visitantes, pero Andrés Fernández detuvo su disparo en el minuto 53. La respuesta indálica forzó el lucimiento del meta Juanpa ante un remate de su propio central, Cabello. Poco después, una contra conducida por Miguel terminó en el tercer tanto local. Su centro hacia Arribas fue desviado por el defensor Medrano, quien en su intento de despeje acabó sorprendiendo a su portero para el 3-2.

Con la ventaja, el Almería se asentó mejor y comenzó a explotar los espacios a la espalda de la zaga jabata mediante un fútbol veloz. El Mirandés no se rindió y Javi Hernández puso a prueba a Andrés Fernández en el minuto 71, mientras que la réplica rojiblanca llegó con un remate fallido de Bonini tras centro de Morcillo.

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El duelo entró en una fase de incertidumbre total. Mientras los locales buscaban la sentencia, los de Miranda de Ebro apretaban con orgullo por una salvación que antes de empezar el partido tenían a tres puntos.

En el tramo final, el Almería supo sufrir ante el asedio de un Mirandés volcado en el área rival con un planteamiento loable. Tras un aviso de Miguel que no llegó por poco a un centro de Puigmal, la sentencia definitiva llegó en el descuento. Una acción de Thalys habilitó a Jon Morcillo, quien provocó un penalti ante la salida de Juanpa. El propio Morcillo asumió la responsabilidad y no falló, alojando el balón en el fondo de las mallas para certificar un triunfo trabajado a base de creer.

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Ficha técnica:

4 - UD Almería: Andrés Fernández; Luna, Ely, Bonini, Muñoz; Lopy, Dzodic; Baptistao (Arnau, m. 62), Arribas (André Horta, m. 86), Embarba (Morcillo, m. 73), y Miguel (Thalys, m. 86).

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2 - CD Mirandés: Juanpa; Hugo Novoa (Tamarit, m. 75), Juan Gutiérrez, Cabello, Medrano; Houary (Julen m. 82), Thiago, Bauzá; Javi Hernández (Malsa, m. 92), Unax y El Jebari (Pablo Pérez, m. 75).

Goles: 1-0, m. 1: Baptistao. 1-1, m. 2: Medrano. 2-1, m. 15: Juan Gutiérrez, en propia meta. 2-2, m. 18: El Jabari. 3-2, m. 58: Medrano, en propia meta. 4-2, m. 91: Jon Morcillo, de penalti.

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Arbitro: Etayo Herrera, vizcaíno, Amonestó a Leo Baptistao (m. 71), de la UD Almería, y a Juan Gutiérrez (m. 50), El Jebary (m. 64) y Juanpa (m. 89) del CD Mirandés.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo octava jornada del Campeonato de Liga de Segunda División, Liga Hypermotion, celebrado en el UD Almería Stadium, con 15.007 espectadores. EFE

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