Borja Sémper se reincorpora al comité de dirección del PP tras superar un cáncer

Madrid, 4 may (EFE).- El vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, se ha incorporado este lunes al comité de dirección del partido, tras haber pasado diez meses fuera de la primera línea política a causa de un cáncer.

El PP ha difundido este lunes unas fotografías en las que aparece el político ovacionado por sus compañeros, entre ellos el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

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El también portavoz del PP no ofrecerá, sin embargo, la rueda de prensa semanal de este lunes en Génova, en la que comparecerá el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo.

El político vasco anunció que padecía cáncer el 14 de julio del año pasado y en enero se le pudo ver en la reunión del comité de dirección del PP, aunque no se reincorporó porque todavía tenía que afrontar parte del tratamiento.

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El pasado 8 de diciembre fue el propio Sémper quien informó que había terminado el tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de páncreas. EFE

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