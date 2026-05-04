Ábalos niega que enviase a Aldama a hablar con Guaidó: Es una "farsa" y una "impostura"

Madrid, 4 may (EFE).- El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha negado tajantemente este lunes en el Tribunal Supremo que pidiese al empresario Víctor de Aldama mediar con Juan Guaidó en Venezuela, y ha asegurado que es una "farsa" que firmase la carta que el comisionista dijo haber entregado en nombre del Gobierno.

Toda una "historia de impostura" que el empresario recargó para "darle un cierto rigor", según el también exdirigente socialista, que está declarando en el juicio que se dirige contra él por el presunto amaño de contratos de mascarillas a cambio de comisiones. EFE

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