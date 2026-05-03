Sumar trata de atraer al PSOE para que apoye la ley de nacionalización de saharauis con enmiendas transaccionales

Sumar trata de desatascar definitivamente la tramitación de la ley para otorgar la nacionalidad a saharauis nacidos bajo la administración española e intenta atraer al PSOE a un acuerdo con los grupos de izquierda al proponerle una serie de cambios conjuntos al texto original.

El Pleno aceptó tramitar esta ley de Sumar en abril de 2025, pese al rechazo del PSOE, que votó en contra de su toma en consideración. Los grupos presentaron sus enmiendas parciales en mayo del año pasado, pero la ponencia para discutirlas no se constituyó hasta el pasado martes. La previsión es que se celebre otra sesión en la que se intente consensuar los cambios a la ley aunque, por ahora, no tiene fecha fijada.

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Fuentes parlamentarias recalcan que el PSOE se mueve en la ambigüedad, ya que en el pasado dejó patente sus reticencias con esta ley al entender que es una cuestión que compete al ámbito del Gobierno, aunque ahora tiene en su mano la opción de sumarse a un acuerdo con esta oferta de enmiendas. El grupo socialista votó en contra de la toma en consideración de la proposición de ley impulsada por Sumar

En todo caso, dichas fuentes confían en que en mayo se vuelva a convocar dicha ponencia y que para esa fecha haya noticias positivas, es decir, un consenso entre fuerzas progresistas.

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Por medio del portavoz de Justicia de Sumar, el dirigente de IU Enrique Santiago, el grupo plurinacional ya ha ofrecido a PSOE y otros grupos de izquierda como Bildu y ERC un paquete de enmiendas transaccionales para acordar cambios a la normativa, a las que ha tenido acceso Europa Press.

AGRUPAR PROPUESTAS DE PSOE, ERC Y BILDU

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Por ejemplo se especifica más que los beneficiarios de esta nacionalización son los nacidos en el Sáhara Occidental entre el 10 de enero de 1958 hasta el 11 de agosto de 1977, aun cuando no tengan residencia legal en nuestro país y una serie de precisiones a los documentos requeridos para certificar esa condición.

También ofrece como enmienda de consenso a estos grupos pautar que la solicitud de nacionalización se pueda presentar hasta tres años desde la entrada en vigor de la ley.

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El grupo plurinacional también ofrece al PSOE otra opción de enmienda común que estipule que la ley entrará en vigor a los seis meses de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A su vez se propone a ERC una transaccional para incluir una disposición adicional a la norma sobre la nacionalidad por carta de naturaleza de los ciudadanos saharauis nacidos bajo soberanía española. De esta forma, pauta que en un plazo máximo de un año se impulsará el desarrollo y la puesta en funcionamiento de una aplicación informática específica que facilite y agilice la tramitación de esta vía de obtención de nacionalidad.

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Además, Sumar apuesta por pactar una enmienda específica para los menores saharauis acogidos por familias españolas por razones de estudio, para extender medidas de apoyo cuando alcancen la mayoría de edad.

El grupo plurinacional no ha incluido en esta oferta de transaccionales enmiendas presentadas por el PP al considerar que su temática va en otra dirección, aunque esperan que mantenga su voluntad de aprobar esta norma.

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YA AVISARON QUE HABRÍA MAYORÍA CON O SIN EL PSOE

Esta semana la diputada de Más Madrid en el Congreso Tesh Sidi aseguró que se iban a "remangar" en las negociaciones para sacar adelante esta ley y que van a "presionar" al PSOE porque saben que "la norma no les es cómoda".

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Los grupos parlamentarios a excepción de PSOE, Junts y Vox se reunieron con el Frente Polisario para avanzar en esta normativa, tras quedar fuera los apátridas del proceso de regularización extraordinaria de migrantes.

Allí se acordó reactivar la proposición de ley que permite otorgar la nacionalidad a saharauis. Incluso desde de Sumar se avisó de que, con o sin el PSOE, contaban con una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar la norma.

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