33-30. Victoria justa del BM Caserío Ciudad Real contra el BM Atlético Valladolid

Ciudad Real, 3 may (EFE).- Victoria justa del BM Caserío contra el BM Recoletas Atlético Valladolid, en un partido cimentado en la buena defensa y portería local, que pese a la igualdad inicial, los ciudadrealeños siempre fueron por delante en el marcador, con buen juego y acciones muy meritorias.

Al final, con un cambio de defensa en avanzado, los pucelanos solucionaron el problema defensivo y cortaron distancias hasta el 33-30 final, con lo que los puntos se quedaron en Ciudad Real y el 'gol average' fue para el cuadro vallisoletano, por el 34-30 de la ida, con lo que la séptima plaza la ocupa el cuadro pucelano, con 27 puntos, ahora con uno por encima de los ciudadrealeños, que son octavos con 26 puntos.

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El partido fue igualado con primeras ventajas para el BM Caserío, que se puso con 2-0 a su favor, con lo que BM Atlético Valladolid no marcó su primera gol hasta el minuto 3.

A partir de este instante los pucelanos fueron acortando distancias, para igualar en el minuto 8 de partido a 8. Aquí Caserío defendía con alternancia en el 6-0 y en el 5-1, bien respaldado por las 9 intervenciones del meta Santi Giogvanola.

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Al Valladolid le costaba asentar la defensa 6-0, donde la movilidad y versatilidad en el ataque local hacía sembrar cierta discordia en esta defensa pucelana, que sobrevivía gracias al acierto en la conexión con el pivote, en el dos para dos y en el dos para uno, sin obviar que cuando Juan Bar, con cuatro paradas y un penalti, paraba desplegaban el contraataque.

Así, con el paso de los minutos, tras el 10-10 del minuto 20, Caserío subió la intensidad defensiva y empezaron a cortar balones, que pusieron poco a poco mayores diferencias, para cerrar este período con un parcial 6-2 y certificar el 16-12 de los primeros 30 minutos.

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De salida en el segundo periodo, pareció que Valladolid quería acortar distancia, pero Caserío continuó a lo suyo, buena defensa y portería y así explotar las salidas del extremo conquense Sergio López, que hizo dos goles consecutivos y puso el 18-14 en el luminoso en el 33.

De nuevo Pisonero volvió a activar el tiempo muerto, debido a que ya se estaba viendo que, según estaban jugando, la victoria pucelana se iba alejando con el paso de los minutos.

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Así, fueron llegando mayores diferencias en el electrónico, que fueron de hasta 7 goles en el minuto 41 (24-17), diferencias que fueron fluctuando hasta los 3 goles del final (33-30), con lo que el triunfo se quedo en Ciudad Real, aunque Caserío no supero la diferencia de Valladolid (34-30).

- Ficha técnica:

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33 – BM Caserío (16+17): Santi Giovagnola (P), Alonso Moreno (5, 1p), Javier Domingo (6), Pedro Sosa (1), Aitor Albizu (5), Hugo Poladura (1) y Sergio Casares (-) -siete inicial-. También jugaron, Jorge Romanillos (1), Víctor Morales (1), Dani Palomeque (-), Ángel Pérez (1), Pablo Mínguez (-), Sergio López (4) José Andes Torres (5), Juan Gull (3) y Sergio Sánchez (-).

30 - Recoletas At. Valladolid (12+18): Juan Bar (P), Gustavo Oliveira (4), Martin Karapalevski (1), Mahmoud Abdelazize (1), Tao Gey-Emparan (7, 3p), Alex Díaz (3) y Stepan Jozinovic (3) -siete inicial-. También jugaron, Cesar Pérez (PS), Rares Fodorean (2), Miguel Camino (1), Lucas Ribeiro (2), Pablo Herrero (3), José de Toledo (-), Guilherme de Carvalho (3) y Adrián Pons (-).

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Árbitros: Los hermanos cántabros Jorge y Jesús Escudero Santiuste. Excluyeron por el BM Caserío a Pedro Sosa y Aitor Albizu y por el BM Atlético Valladolid a Lucas Ribeiro, en una ocasión y en dos a Guilherme de Carvalho.

Parciales cada cinco minutos: 3-1, 6-5, 8-7, 10-10, 13-11, 16-12 (primera parte); 19-14, 22-17, 26-19, 26-20, 31-26 y 33-30 (final del partido).

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Incidencias: partido de la vigésima séptima jornada de Liga Asobal, disputado en el Pabellón del Quijote Arena de Ciudad Real, al que han asistido 2.914 espectadores. EFE

an/cmm

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