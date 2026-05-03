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33-30. Victoria justa del BM Caserío Ciudad Real contra el BM Atlético Valladolid

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Ciudad Real, 3 may (EFE).- Victoria justa del BM Caserío contra el BM Recoletas Atlético Valladolid, en un partido cimentado en la buena defensa y portería local, que pese a la igualdad inicial, los ciudadrealeños siempre fueron por delante en el marcador, con buen juego y acciones muy meritorias.

Al final, con un cambio de defensa en avanzado, los pucelanos solucionaron el problema defensivo y cortaron distancias hasta el 33-30 final, con lo que los puntos se quedaron en Ciudad Real y el 'gol average' fue para el cuadro vallisoletano, por el 34-30 de la ida, con lo que la séptima plaza la ocupa el cuadro pucelano, con 27 puntos, ahora con uno por encima de los ciudadrealeños, que son octavos con 26 puntos.

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El partido fue igualado con primeras ventajas para el BM Caserío, que se puso con 2-0 a su favor, con lo que BM Atlético Valladolid no marcó su primera gol hasta el minuto 3.

A partir de este instante los pucelanos fueron acortando distancias, para igualar en el minuto 8 de partido a 8. Aquí Caserío defendía con alternancia en el 6-0 y en el 5-1, bien respaldado por las 9 intervenciones del meta Santi Giogvanola.

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Al Valladolid le costaba asentar la defensa 6-0, donde la movilidad y versatilidad en el ataque local hacía sembrar cierta discordia en esta defensa pucelana, que sobrevivía gracias al acierto en la conexión con el pivote, en el dos para dos y en el dos para uno, sin obviar que cuando Juan Bar, con cuatro paradas y un penalti, paraba desplegaban el contraataque.

Así, con el paso de los minutos, tras el 10-10 del minuto 20, Caserío subió la intensidad defensiva y empezaron a cortar balones, que pusieron poco a poco mayores diferencias, para cerrar este período con un parcial 6-2 y certificar el 16-12 de los primeros 30 minutos.

De salida en el segundo periodo, pareció que Valladolid quería acortar distancia, pero Caserío continuó a lo suyo, buena defensa y portería y así explotar las salidas del extremo conquense Sergio López, que hizo dos goles consecutivos y puso el 18-14 en el luminoso en el 33.

De nuevo Pisonero volvió a activar el tiempo muerto, debido a que ya se estaba viendo que, según estaban jugando, la victoria pucelana se iba alejando con el paso de los minutos.

Así, fueron llegando mayores diferencias en el electrónico, que fueron de hasta 7 goles en el minuto 41 (24-17), diferencias que fueron fluctuando hasta los 3 goles del final (33-30), con lo que el triunfo se quedo en Ciudad Real, aunque Caserío no supero la diferencia de Valladolid (34-30).

- Ficha técnica:

33 – BM Caserío (16+17): Santi Giovagnola (P), Alonso Moreno (5, 1p), Javier Domingo (6), Pedro Sosa (1), Aitor Albizu (5), Hugo Poladura (1) y Sergio Casares (-) -siete inicial-. También jugaron, Jorge Romanillos (1), Víctor Morales (1), Dani Palomeque (-), Ángel Pérez (1), Pablo Mínguez (-), Sergio López (4) José Andes Torres (5), Juan Gull (3) y Sergio Sánchez (-).

30 - Recoletas At. Valladolid (12+18): Juan Bar (P), Gustavo Oliveira (4), Martin Karapalevski (1), Mahmoud Abdelazize (1), Tao Gey-Emparan (7, 3p), Alex Díaz (3) y Stepan Jozinovic (3) -siete inicial-. También jugaron, Cesar Pérez (PS), Rares Fodorean (2), Miguel Camino (1), Lucas Ribeiro (2), Pablo Herrero (3), José de Toledo (-), Guilherme de Carvalho (3) y Adrián Pons (-).

Árbitros: Los hermanos cántabros Jorge y Jesús Escudero Santiuste. Excluyeron por el BM Caserío a Pedro Sosa y Aitor Albizu y por el BM Atlético Valladolid a Lucas Ribeiro, en una ocasión y en dos a Guilherme de Carvalho.

Parciales cada cinco minutos: 3-1, 6-5, 8-7, 10-10, 13-11, 16-12 (primera parte); 19-14, 22-17, 26-19, 26-20, 31-26 y 33-30 (final del partido).

Incidencias: partido de la vigésima séptima jornada de Liga Asobal, disputado en el Pabellón del Quijote Arena de Ciudad Real, al que han asistido 2.914 espectadores. EFE

an/cmm

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EFE

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