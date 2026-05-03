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3-1. El Celta corta su mala racha y frena la buena dinámica del Elche

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Vigo, 3 may (EFE).- El Celta frenó la racha triunfal del Elche, que había ganado sus últimos tres partidos, y sumó un triunfo vital por 3-1 en su persecución de una plaza europea, en un partido que dejó resuelto en el primer tiempo gracias a dos errores de David Affengruber que alargan la agonía por la salvación de los visitantes.

La propuesta futbolística del Elche y la necesidad de romper la mala dinámica -cinco derrotas seguidas entre Liga y Liga Europa- animaron a Claudio Giráldez a juntar, por primera vez, a Iago Aspas y Fer López en el once inicial. El atrevido planteamiento resultó decisivo. En media hora, el partido estaba encarrilado con los goles de Hugo Álvarez y Aspas, en los que el defensa austríaco quedó en evidencia.

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El Elche empezó mejor, dominando, pero el grosero error de Affengruber en el minuto 14 mató al equipo de Eder Sarabia. El central entregó el balón a Javi Rueda al querer jugará atrás con Dituro y el extremo del Celta regaló el gol a Hugo Álvarez.

El 1-0 fue un balón de oxígeno para el Celta, que se soltó. Con Fer López en la medular, el equipo exhibió su fútbol de toque. Y ahí Aspas se erigió una vez más como el catalizador del fútbol ofensivo. El capitán celeste, que sigue alargando la incertidumbre sobre su futuro, ofreció una ‘masterclass’, culminada con un gran gol con su pierna derecha, después de que Affengruber dejase recibir y asistir a Jutglá.

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Cinco minutos después de que Aspas ampliase la renta gallega, en el minuto 35, Álvaro Rodríguez cerca estuvo de recortar la ventaja tras un buen centro de Febas. Su remate se marchó ligeramente por encima del larguero. No fue la única ocasión del Elche antes del descanso. John Donald y André Silva también amenazaron, pero sin éxito.

En la segunda parte, el Celta se multiplicó para conservar un triunfo imprescindible para no caerse de la pelea por Europa. El equipo de Giráldez apenas sufrió. El Elche tuvo mucho balón, pero siempre lejos del área local.

Los minutos pasaban sin que los visitantes diesen síntomas de recuperación. Hasta que un infantil penalti cometido por Manu Fernández, que había sustituido al amonestado Javi Rueda en el intermedio, ofreció a André da Silva la posibilidad de devolver la emoción al encuentro. El portugués no falló, pese a que Radu adivinó su lanzamiento.

Faltaban algo menos de diez minutos y al Celta, penalizado un partido más por un monumental error de Manu Fernández, le tocaba sufrir. Pero la agonía apenas duró tres minutos, el tiempo que tardó Borja Iglesias en finiquitar el partido y alimentar el sueño europeo de los celestes.

- Ficha técnica:

3 - Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Álvaro Núñez (Mingueza, min.78); Javi Rueda (Manu Fernández, min.46), Fer López, Moriba, Carreira; Aspas (Jones El-Abdellaoui, min.62), Hugo Álvarez (Williot Swedberg, min.71) y Jutglá (Borja Iglesias, min.70).

1 - Elche: Dituro; John Donald, Affengruber (Chust, min.58), Bigas; Teté Morente (Josan, min.69), Marc Aguado (Cepeda, min.77), Febas, Gonzalo Villar (Neto, min.58); Pedrosa (Fort, min.69), Álvaro Rodríguez y André da Silva.

Goles: 1-0, m.14: Hugo Álvarez. 2-0, m.30: Aspas. 2-1, m.82: André da Silva, de penalti. 3-1, m.85: Borja Iglesias.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a Javi Rueda (min.41) y Yoel Lago (min.83) por parte del Celta, y a Gonzalo Villar (min.28) por parte del Elche.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 34 de LaLiga disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 15.401 espectadores. EFE

dmg/ism

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