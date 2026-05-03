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El CV Melilla asalta Soria (0-3) y se mete en la final por el título ante Guaguas

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Redacción Deportes, 3 may (EFE).- El Club Voleibol Melilla se clasificó este domingo para la final de la Superliga Masculina tras vencer al Grupo Herce Soria por 0-3 en el tercer y decisivo encuentro de semifinales, en el Pabellón Municipal de Los Pajaritos, cerrando la eliminatoria con un global de 2-1.

El conjunto melillense, que había caído el día anterior por el mismo resultado, reaccionó con autoridad para cerrar la serie y sellar su pase a la final con parciales de 19-25, 25-27 y 24-26.

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En el primer set, el Club Voleibol Melilla comenzó por detrás ante un Soria muy sólido en defensa y eficaz en ataque, que dominó los primeros compases (11-8), pero el conjunto de la ciudad autónoma fue ajustando su juego con el paso de los puntos. Mejoró la recepción, creció en bloqueo y, a partir del 14-14, tomó el control del set hasta cerrarlo con autoridad (19-25).

En el segundo set, el equipo de Salim Abdelkader salió más asentado y llevó la iniciativa desde el inicio. El conjunto dirigido por Luis Alberto reaccionó para igualar el marcador (10-10) y mantuvo la igualdad durante buena parte del parcial, pero el Melilla se mostró muy sólido en todas las facetas del juego y volvió a despegarse en el tramo final hasta el 20-24.

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Pese a la reacción local desde el saque, el conjunto melillense supo cerrar el set con solvencia (25-27).

El tercero fue el más igualado del encuentro, con alternancias constantes y máxima tensión. El conjunto castellano-leonés llegó a dominar con cierta claridad (18-12), aprovechando su buen inicio y el empuje local.

Sin embargo, el CV Melilla reaccionó desde la defensa y el bloqueo, reduciendo diferencias de forma progresiva. En un final apretadísimo (24-24), el conjunto de Salim Abdelkader fue más eficaz en los puntos decisivos de su capitán Fede Martina y cerró el partido (24-26).

En la final, el Club Voleibol Melilla se enfrentará al CV Guaguas, que logró su pase tras imponerse por 2-0 en su eliminatoria al CV Manacor. EFE

acr/cb/ism

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EFE

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