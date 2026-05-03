El Sevilla se juega la vida ante una Real con poco en juego

Sevilla/San Sebastián, 3 may (EFE).- Sevilla y Real Sociedad juegan este lunes en el Sánchez Pizjuán (21.00 horas, 19.00 GMT) una final sin matices para los locales por la permanencia y para los donostiarras, en menor medida, por sus aspiraciones aún latentes de aspirar a la quinta posición que, una vez lograda la Liga Europa por el título copero, podría dar derecho a la de Campeones.

A dos puntos de los puestos de salvación que marca el Alavés y con uno de distancia sobre el penúltimo, el Levante, el Sevilla es sabedor de que se juega muchas de sus cartas por la permanencia con tres puntos para los que la Real Sociedad compite para apuntalar y apurar sus opciones deportivas, además de las de prestigio y económicas.

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El Ramón Sánchez Pizjuán será una caldera en una coyuntura desconocida en las últimas décadas, no en balde los de Luis García Plaza se juegan muchas de sus posibilidades de seguir en la máxima categoría en la primera de las finales que les quedan para el final liguero.

Son los tres puntos los que el Sevilla necesita para creer y para apuntalar la creencia y, para ello, Luis García pondrá en liza un once en el que, más que lo táctico, que también, lo más importante será el aplomo, los nervios templados y el control de los tiempos para no dejarse llevar por la presión y las urgencias o convivir con ellas.

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Ha tenido el técnico el contratiempo de la lesión de rodilla del canterano Manu Bueno, quien se perfilaba como principal opción para el centro del campo por la sanción del suizo Djibril Sow, por lo que el titular en la medular podría ser Batista Mendy con posibilidades también para el serbio Nemanja Gudelj.

Una de las bazas importantes de Luis García es la recuperación de César Azpilicueta, cuya veteranía será un aval en un duelo en el que el Sevilla se juega muchas de sus posibilidades de seguir siendo un equipo de Primera ante una afición que llenará el Sánchez Pizjuán para un objetivo desconocido para las nuevas generaciones de sevillistas.

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La Real vuelve a Sevilla dos semanas después de coronarse como campeón de la Copa del Rey, aunque en este caso a un escenario totalmente diferente. Con 43 puntos en el casillero y el billete a Europa asegurado por haber ganado el torneo del KO, el final de temporada para el cuadro 'txuri urdin' se avecina tranquilo.

Tras conseguir un único punto ante Getafe y Rayo, sumar en el Sánchez Pizjuán supondría poder terminar la jornada entre los seis primeros, aunque con la 'Champions' muy lejos. La recompensa económica que obtiene cada club por su puesto en la tabla es ahora el mayor aliciente de cara a la recta final del campeonato, además de poder acabar en buena dinámica para empezar bien el próximo curso.

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Para ello, Matarazzo tendrá las bajas de Guedes, Zubeldia, Karrikaburu, Rupérez y Odriozola. El portugués, con molestias en el tobillo, no viajará a la capital andaluza a pesar de que el sábado reapareció con el grupo.

En cuanto al probable once, se espera que el técnico de Nueva Jersey alinee a un once muy similar al que empató en Vallecas, con Oyarzabal por detrás de Óskarsson acompañados de Barrenetxea y Kubo.

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La duda está en si el ariete islandés repetirá en el once o Rino apuesta por un tercer centrocampista puro tal y como lo lleva haciendo toda la temporada. En cuanto al resto, jugarán los más habituales y no habrá sobresaltos.

- Alineaciones probables:

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Sevilla: Odysseas; Azpilicueta, Castrín, Kike Salas, Suazo; Juanlu, Agoumé, Batista Mendy, Oso; Rubén Vargas y Akor Adams.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Sucic; Barrenetxea, Kubo y Oyarzabal.

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Árbitro: Juan Martínez Munuera (comité Comunidad Valenciana).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán, de Sevilla.

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Horario: 21.00 (19.00 GMT). EFE

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