Raúl García de Haro firma su mejor temporada en Osasuna

Pamplona, 3 may (EFE).- El delantero catalán de Osasuna Raúl García de Haro volvió a ver puerta ante el líder con su séptimo tanto del curso, superando sus registros anteriores en Osasuna y confirmando su impacto desde el banquillo en una temporada en la que ya suma 27 goles con la camiseta rojilla.

Cuando el partido parecía definitivamente cerrado tras el 0-2 de Ferran Torres en el minuto 86, Raúl García de Haro se negó a bajar los brazos. El ‘9’ rojillo cabeceó a la red un preciso centro de Bretones desde la izquierda en el 88, desatando la ilusión en El Sadar. Con ocho minutos de añadido por delante, el estadio empujó con fe hacia una remontada que rozó lo épico, aunque el Barça terminó resistiendo para llevarse los tres puntos.

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El tanto no fue uno más. Con él, el delantero de Olesa de Montserrat (Barcelona) alcanza las siete dianas en la presente campaña en 833 minutos, superando las seis de su primera temporada en Pamplona y las cuatro del curso pasado en Liga. Además, seis de esos goles han llegado saliendo desde el banquillo, una muestra clara de su capacidad para aprovechar cada oportunidad. En total, ya acumula 27 tantos como rojillo.

“Si hubiéramos ido 0-1 hasta el final quizá hubiéramos podido empatar como el último en casa. El equipo ha hecho un partido muy bueno, una pena el resultado”, lamentó tras el encuentro en DAZN.

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Pese a la derrota, el delantero no renuncia a nada en este tramo final: “Por supuesto que el sueño sigue vivo. Quedan cuatro partidos y vamos a intentarlo. Por nosotros no va a ser”.

Con la visita del Levante el próximo viernes en el horizonte, parte de la afición ya reclama una oportunidad como titular para un atacante que sigue respondiendo con goles. La decisión, en manos del técnico, podría marcar uno de los debates de la recta final de la temporada en El Sadar. EFE

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