Espana agencias

Raúl García de Haro firma su mejor temporada en Osasuna

Guardar

Pamplona, 3 may (EFE).- El delantero catalán de Osasuna Raúl García de Haro volvió a ver puerta ante el líder con su séptimo tanto del curso, superando sus registros anteriores en Osasuna y confirmando su impacto desde el banquillo en una temporada en la que ya suma 27 goles con la camiseta rojilla.

Cuando el partido parecía definitivamente cerrado tras el 0-2 de Ferran Torres en el minuto 86, Raúl García de Haro se negó a bajar los brazos. El ‘9’ rojillo cabeceó a la red un preciso centro de Bretones desde la izquierda en el 88, desatando la ilusión en El Sadar. Con ocho minutos de añadido por delante, el estadio empujó con fe hacia una remontada que rozó lo épico, aunque el Barça terminó resistiendo para llevarse los tres puntos.

PUBLICIDAD

El tanto no fue uno más. Con él, el delantero de Olesa de Montserrat (Barcelona) alcanza las siete dianas en la presente campaña en 833 minutos, superando las seis de su primera temporada en Pamplona y las cuatro del curso pasado en Liga. Además, seis de esos goles han llegado saliendo desde el banquillo, una muestra clara de su capacidad para aprovechar cada oportunidad. En total, ya acumula 27 tantos como rojillo.

“Si hubiéramos ido 0-1 hasta el final quizá hubiéramos podido empatar como el último en casa. El equipo ha hecho un partido muy bueno, una pena el resultado”, lamentó tras el encuentro en DAZN.

PUBLICIDAD

Pese a la derrota, el delantero no renuncia a nada en este tramo final: “Por supuesto que el sueño sigue vivo. Quedan cuatro partidos y vamos a intentarlo. Por nosotros no va a ser”.

Con la visita del Levante el próximo viernes en el horizonte, parte de la afición ya reclama una oportunidad como titular para un atacante que sigue respondiendo con goles. La decisión, en manos del técnico, podría marcar uno de los debates de la recta final de la temporada en El Sadar. EFE

le.mm.fc

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Montero promete poner tope a los pisos turísticos y "negociar" el traspaso de competencias ferroviarias a la Junta

Montero promete poner tope a los pisos turísticos y "negociar" el traspaso de competencias ferroviarias a la Junta

Muere una mujer en el incendio de un piso en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Infobae

El PP acusa a Sánchez de inacción contra el acoso escolar y lleva este martes un foro al Senado para plantear soluciones

El PP acusa a Sánchez de inacción contra el acoso escolar y lleva este martes un foro al Senado para plantear soluciones

Un detenido por vender 'gas de la risa' en un local de copas en Yuncos (Toledo)

Infobae

Detenido un hombre por agredir sexualmente a una menor, hija de su pareja en Mallorca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

El Supremo reduce la sanción a un alumno de la Guardia Civil por simular la detención de Pedro Sánchez en un ejercicio académico

La Justicia avala el desahucio promovido por un “gran tenedor” contra un inquilino con un 87% de discapacidad y 733 euros mensuales en Barcelona

España está entre los países europeos que más órdenes de deportación dicta, pero con bajo grado de ejecución: en 2025 se produjeron 3.398 expulsiones

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

ECONOMÍA

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

DEPORTES

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Sinner y Zverev se enfrentan por el título del Mutua Madrid Open: el rey del ranking contra el bicampeón de la tierra madrileña

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid