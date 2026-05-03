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Selección júnior de 1984, 4ª en Europeo de Suecia, se reunirá en Zaragoza 40 años después

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Zaragoza, 3 may (EFE).- El Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza acogerá el sábado 9 de mayo el reencuentro de jugadores y técnicos que formaron parte de la selección española júnior masculina de baloncesto de 1984, que logró la cuarta plaza en el Campeonato de Europa disputado en Suecia.

La cita reunirá a buena parte de los integrantes de aquel equipo en una jornada marcada por la emoción y los recuerdos compartidos tras más de cuarenta años.

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A la cita han confirmado su asistencia, entre otros, José Antonio Montero, Quique Villalobos, Juan Antonio Orenga, Xavi Crespo y Paco Zapata, además de miembros del cuerpo técnico, si bien el encuentro servirá también para recordar a quienes no podrán asistir, según informaron fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza.

El Europeo de 1984, disputado en las localidades suecas de Katrineholm y Huskvarna, tuvo lugar pocos días después del subcampeonato olímpico de la selección absoluta en Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, que supuso un impulso decisivo para el baloncesto español.

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El combinado júnior llegaba con expectativas elevadas, tras el subcampeonato europeo logrado el año anterior por varios de sus jugadores.

España firmó un sólido recorrido en el torneo, con victorias ante Bulgaria (118-92), Finlandia (74-55) y Grecia (100-60), antes de caer frente a Yugoslavia (85-103), si bien, el equipo reaccionó con un triunfo ante Alemania (107-78) que le permitió acceder a semifinales.

En la lucha por las medallas, perdió ante Italia (99-91) y, en el partido por el bronce, nuevamente ante Yugoslavia (89-92), finalizando en una meritoria cuarta posición.

El campeonato destacó por la actuación de Montero, máximo anotador con 155 puntos, siguiendo la estela de referentes del baloncesto español como Juan Antonio San Epifanio, Fernando Martín o Jordi Villacampa. Junto a él, también sobresalieron jugadores como Antonio Martín y Siço Simón.

El reencuentro, según los organizadores, pretende rendir homenaje a una generación que contribuyó al crecimiento del baloncesto español en un momento clave.

El acto incluirá también a jugadores que participaron en el Preeuropeo de Madeira (Portugal) y en las distintas fases de preparación, reforzando el carácter colectivo de la conmemoración. EFE

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EFE

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