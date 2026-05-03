Este trimestre tiene un 50 % de probabilidad de ser, en general, más cálido de lo normal

Madrid, 3 may (EFE).- El trimestre que acaba de comenzar tiene un 50 % de probabilidad de ser más cálido de lo normal en la mayor parte de la oenínsula y del 40 % en Canarias, mientras que sobre las precipitaciones aún no hay una tendencia clara, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El término 'normal', en este contexto, indica valores en torno al promedio del período 1991-2020 y el pronóstico se refiere al conjunto del trimestre, por lo que, en su transcurso, puede haber episodios más fríos de lo normal y más cálidos.

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Para el periodo de mayo, junio y julio, la predicción señala que hay un 50 % de probabilidad de que sea más cálido de lo normal en la mayor parte de la península, frente al 30 % de que sea normal y el 20 % de que sea más frío, señala la Aemet en sus redes sociales.

En las áreas cantábrica y mediterránea de la península y en Baleares, las probabilidades son de un 60 % de más cálido; un 30 % de normal y un 10 % de más frío.

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Por lo que se refiere a Canarias, el 40 % de probabilidad es de que sea más cálido de lo normal; el 35 % normal y el 25 % más frío.

En el caso de las lluvias, la Aemet indica que "las incertidumbres son muy altas", sin una tendencia clara en buena parte de la península, con los escenarios de húmedo, normal y seco igual de probables.

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En todo caso, en el nordeste y este peninsular y en ambos archipiélagos hay una probabilidad del 40 % de que el trimestre sea más lluvioso de lo normal; 35 % normal y 25 % probabilidad de más seco.EFE