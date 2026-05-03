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Montero promete más "independencia" para la Oficina Antifraude y herramientas frente a "bulos" y "desinformación"

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La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se compromete en su programa electoral con el que concurre a las elecciones andaluzas del 17 de mayo a promover medidas para dotar de más "independencia" a la Oficina Andaluza Antifraude, así como para detectar "bulos" y luchar contra la "desinformación".

Todo ello se recoge en distintos apartados del programa electoral, consultado por Europa Press, que el PSOE-A ha publicado al comenzar oficialmente la campaña electoral de los comicios del 17 de mayo, en el que se dedican varios apartados a la lucha contra la corrupción, desde la premisa de que el PSOE-A defiende "una forma de gobernar basada en la ejemplaridad, la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto escrupuloso a lo público".

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"Gobernar bien no es una opción: es una obligación democrática", se puede leer en este programa electoral en el que se denuncia que, "tras casi ocho años de gobierno" del PP-A en la Junta, Andalucía "ha vivido un deterioro progresivo de los estándares de buen gobierno", de forma que "se han acumulado irregularidades en la contratación, fraccionamiento de contratos, conflictos de intereses y una preocupante relajación de los controles, especialmente en ámbitos tan sensibles como la sanidad".

Entre las propuestas incluidas en el programa electoral que suscribe María Jesús Montero figuran la aprobación de "un Plan Andaluz de Lucha contra la Corrupción y Buen Gobierno, alineado con las recomendaciones de organismos internacionales, nacionales y de la sociedad civil", así como el establecimiento de "una cláusula de tolerancia cero", de forma que "cualquier empresa condenada por corrupción, fraude fiscal o delitos contra la Administración quedará excluida de contratar con la Junta durante un mínimo de diez años".

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Además, la candidatura de la que fuera hasta finales de marzo ministra de Hacienda se compromete a recuperar "la fiscalización previa de la legalidad en todos los ámbitos donde exista riesgo, garantizando que ningún contrato relevante se formalice sin control riguroso", así como a restablecer "de inmediato", en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), "el control previo en contratos de emergencia y de gran importe, junto a una auditoría completa de los contratos firmados entre 2020 y 2026, cuyos resultados serán públicos".

Montero también promete si gobierna la Junta reforzar "las Intervenciones Delegadas con más personal, medios técnicos y plena autonomía", así como "blindar la independencia de interventores y auditores, evitando cualquier presión política o jerárquica".

Otras promesas incluidas en el programa son las de implantar "un sistema de facturación pública en tiempo real, con un portal único, accesible y visual donde cualquier persona pueda consultar qué se paga, a quién, por qué procedimiento y con qué importe", así como la aprobación de "un Código Ético y de Buen Gobierno de Andalucía que regule la conducta de los altos cargos, prevenga conflictos de intereses y refuerce la imparcialidad institucional".

Montero también se compromete a reformar "la Ley de incompatibilidades para reforzar el control, incorporar comparecencias parlamentarias y crear una Oficina de Conflictos de Intereses", así como a garantizar "el cumplimiento estricto de los periodos de incompatibilidad tras el cese en el cargo", y "un registro público de 'lobbies' para asegurar una interlocución transparente entre sector público y privado".

OFICINA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

De igual modo, el programa socialista incluye una propuesta de reforma de la Ley andaluza de lucha contra el fraude "para reforzar la independencia de la Oficina Andaluza Antifraude", así como el compromiso de garantizar "mayor protección jurídica y seguridad para las personas denunciantes".

Por otro lado, desde la candidatura de Montero se comprometen a impulsar "mecanismos para combatir la desinformación y los discursos de odio, respetando siempre la libertad de expresión", así como a crear "una herramienta andaluza de detección temprana de bulos y campañas organizadas de desinformación", y a poner en marcha "el Observatorio Andaluz contra la Desinformación y la Calidad Democrática, con participación de universidades, profesionales y sociedad civil".

El desarrollo de "políticas de alfabetización mediática y digital en todo el sistema educativo", la recuperación de "la asignatura de Cultura Audiovisual en la ESO" y el refuerzo de "la formación del profesorado" son otros de los compromisos incluidos en el programa electoral socialista.

POR UNA RTVA "PLURAL E INDEPENDIENTE"

El documento socialista dedica también una atención específica a la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), a la que se reivindica como "servicio público esencial" que, "gobierne quien gobierne", debe ser "siempre plural e independiente".

Al hilo, el PSOE-A de Montero se compromete a "reforzar y estabilizar su plantilla, sobre todo en las delegaciones provinciales, con empleo público digno y fomentando la producción propia", así como a que "la Dirección de Informativos de Canal Sur" recaiga "en profesionales de la RTVA", y a garantizar un "respeto escrupuloso a la legalidad en los procesos de contratación".

Finalmente, el programa electoral incluye la promesa de "llevar a cabo un ambicioso Plan de Modernización para que Canal Sur TV y Radio compitan en el nuevo panorama de consumo audiovisual".

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EuropaPress

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