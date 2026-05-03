Detenido un menor en Barcelona por la muerte de un hombre en la calle con arma blanca

Barcelona, 3 may (EFE).- Los Mossos han detenido esta noche en Barcelona a un menor como presunto autor de la muerte con arma blanca de un hombre en una calle del distrito de Ciutat Vella.

La policía catalana informa en un comunicado de que a las 23:55 horas los cuerpos policiales han recibido el aviso de un incidente en la calle Cera de Barcelona, en el que ha resultado herido grave un hombre.

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Sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendieron al herido en el lugar de los hechos y lo trasladaron posteriormente en estado crítico a un hospital, donde finalmente ha muerto.

Los Mossos indican en el comunicado que el presunto autor de los hechos fue localizado posteriormente por agentes de la Guàrdia Urbana, y fue detenido.

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La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo de la investigación, que se encuentra bajo secreto judicial. EFE

(Vídeo)

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