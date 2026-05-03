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La baliza de emergencia del pesquero hundido en Asturias se activó esta madrugada

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Oviedo, 3 may (EFE).- La baliza de emergencia del pesquero Santa María Dominic, con base en el puerto francés de Audierne, se activó esta madrugada, después de que la embarcación llevase tres días desparecido tras salir a faenar el pasado miércoles desde dicha localidad, ubicada en el extremo occidental de Francia en la región de Bretaña, según ha informado la Guardia Civil.

Después de que se activase a las 3:40 horas de este domingo la baliza de la embarcación, cuyos restos se han localizado hundidos junto al Mirador Punta de la Atalaya en la localidad de Porcía, en la comarca occidental de Asturias, se puso en marcha un operativo de búsqueda por parte de Salvamento Marítimo en el que participaron el helicóptero Helimer y una embarcación de apoyo.

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A las labores se ha sumado el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) que ha enviado al Grupo de Rescate en un helicóptero medicalizado para dar relevo al Helimer así como a miembros de Cruz Roja y voluntarios de Protección Civil mientras que la Guardia Civil se ha sumado con una aeronave con agentesdel GREIM y dos patrullas de seguridad ciudadana mientras la patrullera “Río Ésera” se dirige a la zona. EFE

(foto)

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