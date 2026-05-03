Gobierno subraya el compromiso con la convención de derechos de personas con discapacidad

Madrid, 3 may (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha destacado este domingo, en el día nacional de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el "firme compromiso" de España con la aplicación de esta convención y ha recordado todas las reformas emprendidas para impulsar estos derechos.

En un comunicado, Exteriores subraya que, en estos últimos ocho años, España "ha sido uno de los países del mundo que mayores esfuerzos ha realizado para la aplicación de la convención".

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Así, destaca la incorporación de la discapacidad en el ámbito de la diplomacia, los acuerdos internacionales y la multilateralidad iniciada en 2022 con la creación de la embajada en misión especial para esta convención, siendo el segundo país del mundo en contar con esta embajada.

Exteriores recuerda que han pasado 20 años desde que Naciones Unidas aprobara este texto para el reconocimiento y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en todo el mundo con un enfoque "social, transversal que fomente la vida independiente con iguales oportunidades que el resto de la población".

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España ratificó la convención en 2007 y la adoptó el 3 de mayo del 2008.

El Gobierno enumera las reformas llevadas a cabo en España en los últimos años como la de la ley orgánica del régimen electoral para reconocer el derecho al voto a más de 100.000 personas con discapacidad intelectual o la del Código Penal para abolir la esterilización no consentida de personas con discapacidad intelectual, mayoritariamente mujeres.​

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Y, concluye, el reconocimiento más importante, la reforma del artículo 49 de la Constitución aprobada en 2024 para la adaptación a la terminología empleada en la Convención, se suprime el término "disminuidos" por "personas con discapacidad". EFE