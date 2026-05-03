Espana agencias

Gobierno subraya el compromiso con la convención de derechos de personas con discapacidad

Guardar

Madrid, 3 may (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha destacado este domingo, en el día nacional de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el "firme compromiso" de España con la aplicación de esta convención y ha recordado todas las reformas emprendidas para impulsar estos derechos.

En un comunicado, Exteriores subraya que, en estos últimos ocho años, España "ha sido uno de los países del mundo que mayores esfuerzos ha realizado para la aplicación de la convención".

PUBLICIDAD

Así, destaca la incorporación de la discapacidad en el ámbito de la diplomacia, los acuerdos internacionales y la multilateralidad iniciada en 2022 con la creación de la embajada en misión especial para esta convención, siendo el segundo país del mundo en contar con esta embajada.

Exteriores recuerda que han pasado 20 años desde que Naciones Unidas aprobara este texto para el reconocimiento y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en todo el mundo con un enfoque "social, transversal que fomente la vida independiente con iguales oportunidades que el resto de la población".

PUBLICIDAD

España ratificó la convención en 2007 y la adoptó el 3 de mayo del 2008.

El Gobierno enumera las reformas llevadas a cabo en España en los últimos años como la de la ley orgánica del régimen electoral para reconocer el derecho al voto a más de 100.000 personas con discapacidad intelectual o la del Código Penal para abolir la esterilización no consentida de personas con discapacidad intelectual, mayoritariamente mujeres.​

Y, concluye, el reconocimiento más importante, la reforma del artículo 49 de la Constitución aprobada en 2024 para la adaptación a la terminología empleada en la Convención, se suprime el término "disminuidos" por "personas con discapacidad". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

PSOE y Por Andalucía acusan al alcalde de Sevilla de "antidemócrata" por retirar carteles electorales de farolas

PSOE y Por Andalucía acusan al alcalde de Sevilla de "antidemócrata" por retirar carteles electorales de farolas

Ábalos completa mañana los interrogatorios a los acusados del juicio de las mascarillas en el Supremo

Ábalos completa mañana los interrogatorios a los acusados del juicio de las mascarillas en el Supremo

El italiano Bulega gana la Superpole del GP de Hungría, por delante del español Lecuona

Infobae

Aemet activa avisos por lluvia y tormentas en 10 comunidades, de nivel naranja en Navarra

Infobae

Exteriores reafirma su compromiso con la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Exteriores reafirma su compromiso con la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan la muerte de un joven delfín en el Estrecho que sufrió un corte en el cuello tras quedar atrapado en una red de pesca

Investigan la muerte de un joven delfín en el Estrecho que sufrió un corte en el cuello tras quedar atrapado en una red de pesca

Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

El Supremo reduce la sanción a un alumno de la Guardia Civil por simular la detención de Pedro Sánchez en un ejercicio académico

La Justicia avala el desahucio promovido por un “gran tenedor” contra un inquilino con un 87% de discapacidad y 733 euros mensuales en Barcelona

España está entre los países europeos que más órdenes de deportación dicta, pero con bajo grado de ejecución: en 2025 se produjeron 3.398 expulsiones

ECONOMÍA

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

DEPORTES

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Sinner y Zverev se enfrentan por el título del Mutua Madrid Open: el rey del ranking contra el bicampeón de la tierra madrileña

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid