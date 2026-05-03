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El italiano Bulega gana la Superpole del GP de Hungría, por delante del español Lecuona

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Redacción deportes, 3 ay (EFE).- El italiano Nicolo Bulega (Ducati) se impuso en la Superpole del Gran Premio de Hungría del Mundial de Superbike, escoltado por su compañero de equipo, el español Iker Lecuona, y su compatriota Lorenzo Baldasarri (Ducati).

La carrera de la Superpole se vio marcada por un accidente en la curva 6 al inicio, en el que se vieron implicados el portugués Miguel Oliveira (BMW), el italiano Andrea Locatelli (Yamaha) y el británico Sam Lowes (Ducati).

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El peor parado fue el portugués, que acabó con su hombro izquierdo lesionado, trasladado a un hospital y fuera de la carrera de esta tarde.

Locatelli fue sancionado con dos pasos por la calle de los garajes en la reanudación.

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En la reanudación, a ocho giros a la pista de Balaton, Bulega dominó la salida, con Lecuona, segundo, Baldasarri, Locatelli y el español Álvaro Bautista (Ducati) sexto -quinto en el primer paso por meta-.

A cinco giros para el final, el italiano de la Ducati oficial marcaba la mejor vuelta en carrera y sumaba más de un segundo y medio sobre el español, mientras Locatelli cumplía la sanción y perdía plazas hasta ser decimotercero con Sam Lowes también muy atrás.

Por su parte, Bautista llegaba hasta la cuarta plaza por detrás de Bulega, Lecuona y Baldasarri. Y Lecuona, poco a poco, recortaba levemente su desventaja respecto al líder hasta dejarla en 8 insuficientes décimas al final de la Superpole.

Otro español, Xavi Vierge (Yamaha) cruzó la meta en la décima posición con el sancionado Locatelli decimotercero.

Bulega suma con la de este domingo 15 victorias seguidas entre 2025 y 2026 y encabeza el Mundial con 223 puntos por 146 de Lecuona, 89 de Lowes y 85 de Oliveira. Bautista es sexto 76. EFE

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