El italiano Bulega gana la Superpole del GP de Hungría, por delante del español Lecuona

Redacción deportes, 3 ay (EFE).- El italiano Nicolo Bulega (Ducati) se impuso en la Superpole del Gran Premio de Hungría del Mundial de Superbike, escoltado por su compañero de equipo, el español Iker Lecuona, y su compatriota Lorenzo Baldasarri (Ducati).

La carrera de la Superpole se vio marcada por un accidente en la curva 6 al inicio, en el que se vieron implicados el portugués Miguel Oliveira (BMW), el italiano Andrea Locatelli (Yamaha) y el británico Sam Lowes (Ducati).

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El peor parado fue el portugués, que acabó con su hombro izquierdo lesionado, trasladado a un hospital y fuera de la carrera de esta tarde.

Locatelli fue sancionado con dos pasos por la calle de los garajes en la reanudación.

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En la reanudación, a ocho giros a la pista de Balaton, Bulega dominó la salida, con Lecuona, segundo, Baldasarri, Locatelli y el español Álvaro Bautista (Ducati) sexto -quinto en el primer paso por meta-.

A cinco giros para el final, el italiano de la Ducati oficial marcaba la mejor vuelta en carrera y sumaba más de un segundo y medio sobre el español, mientras Locatelli cumplía la sanción y perdía plazas hasta ser decimotercero con Sam Lowes también muy atrás.

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Por su parte, Bautista llegaba hasta la cuarta plaza por detrás de Bulega, Lecuona y Baldasarri. Y Lecuona, poco a poco, recortaba levemente su desventaja respecto al líder hasta dejarla en 8 insuficientes décimas al final de la Superpole.

Otro español, Xavi Vierge (Yamaha) cruzó la meta en la décima posición con el sancionado Locatelli decimotercero.

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Bulega suma con la de este domingo 15 victorias seguidas entre 2025 y 2026 y encabeza el Mundial con 223 puntos por 146 de Lecuona, 89 de Lowes y 85 de Oliveira. Bautista es sexto 76. EFE