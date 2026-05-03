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Aemet activa avisos por lluvia y tormentas en 10 comunidades, de nivel naranja en Navarra

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(Actualiza la NA7062 con el aumento del aviso a naranja en Navarra)

Madrid, 3 may (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activados este domingo avisos por lluvia y tormentas en diez comunidades autónomas, especialmente del interior este peninsular y Baleares, que es de nivel naranja (peligro importante) en Navarra, por lluvias, y amarillo (peligro bajo) en el resto.

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Las comunidades afectadas son, además de Baleares, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.

El aviso naranja se activa en Navarra este mediodía en el centro y la ribera del Ebro, por precipitación acumulada de 30 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en el resto de la comunidad foral hay nivel amarillo, con acumulados de hasta 15 litros en una hora.

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También hay aviso amarillo en esa comunidad por tormentas, que podrán ir acompañadas de rachas fuertes y localmente de granizo.

En aviso amarillo están también las Islas Baleares, por precipitaciones acumuladas en una hora de 20 litros por metro cuadrado y por tormentas. La situación es la misma en Aragón, donde además las tormentas pueden ir acompañadas de granizo menudo.

La lluvia, con acumulados de 15 litros por metro cuadrados en una hora, y las tormentas, que podrán ir acompañadas de rachas fuertes y localmente granizo, activan el aviso amarillo en País Vasco y La Rioja.

En Castilla y León el aviso se limita al norte de Burgos y el Condado de Treviño, por la misma cantidad de precipitación y tormentas, con granizo y rachas muy fuertes de viento. En Asturias, afecta a la cordillera y Picos de Europa.

En Castilla-La Mancha se refiere a la provincia de Albacete y a la serranía y La Mancha conquense, por el mismo nivel de precipitaciones y donde las tormentas podrían ir asociadas de granizo, así como en la Región de Murcia, donde afecta al altiplano, el noroeste y el campo de Cartagena y Mazarrón.

En la Comunidad Valenciana, las lluvias, con acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora, y las tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo menudo, ponen en aviso amarillo al interior de la provincia de Valencia. EFE

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EFE

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