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Fiscales Progresistas respaldan los nombramientos y alertan del riesgo de "deslegitimar"

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Madrid, 3 may (EFE).- La Unión Progresista de Fiscales ha respaldado los recientes nombramientos propuestos por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y ha advertido de que la "deslegitimación sistemática" sobre las decisiones de la institución "comprometen" la independencia del Ministerio Fiscal.

"La deslegitimación sistemática, la simplificación interesada o la proyección de sospechas sobre decisiones adoptadas conforme a derecho no fortalecen la independencia del Ministerio Fiscal, sino que la comprometen", dicen concretamente los fiscales progresistas.

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Así se han pronunciado en un comunicado en el que se refieren a la propuesta que hará Peramato sobre nuevos nombramientos de altos cargos de la Fiscalía, entre ellos el de María Isabel Martín como nueva fiscal superior de Madrid, lo que supone el relevo de Almudena Lastra, la fiscal que declaró contra Álvaro García Ortiz en el juicio en el que fue condenado por revelar datos reservados.

"El Ministerio Fiscal necesita un debate exigente, sí, -dicen los fiscales- pero también honesto, plural y respetuoso con la institución y con quienes la integran. Solo desde ahí podremos preservar su prestigio y reforzar su papel en el Estado de Derecho".

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La UPF respalda el criterio seguido en relación con los recientes nombramientos, su "rigor" y "profesionalidad" y pide respeto institucional frente a los "relatos interesados".

Cree que algunas valoraciones que se han hecho "proyectan una imagen distorsionada de los procesos de provisión de plazas en el Ministerio Fiscal", cuando estos se rigen por los principios de mérito y capacidad y se ajustan a la legalidad.

Y advierte de que algunas de las críticas vertidas no responden "ni a la práctica ni a la tradición de la propia carrera fiscal".

Lo consideran así porque, a su juicio, hay que "evitar la simplificación" en la crítica pues entienden que empobrece el debate y determinar qué perfil es el más idóneo para una función es una función compleja porque en ella confluyen la excelencia profesional, la idoneidad para el puesto y una visión plural de la institución.

Por eso, le llama la atención que se esté poniendo en duda el valor de trayectorias profesionales desarrolladas en órganos centrales, que "históricamente" han sido consideradas, dicen, de "especial relevancia" por la visión global que aportan y por sus exigencias técnicas.

Más allá de los casos concretos, lo preocupante para la UPF es que se está consolidando "un marco de interpretación en el que cualquier decisión que no se ajuste a una determinada expectativa es presentada como ilegítima”, lo que convierte en "sospechosa" cualquier resolución que no encaje en ese relato previo.

Este enfoque, advierte, no solo desvirtúa el análisis, sino que proyecta hacia la ciudadanía "una imagen reduccionista y distorsionada de la Fiscalía", ajena a su carácter plural y a la profesionalidad de quienes la integran.

La UPF considera además "especialmente inquietante" que este tipo de planteamientos se vea reforzado por voces de la propia carrera, pese a que, según señalan, son conscientes de que "no se ajusta a los hechos ni al modo en que tradicionalmente se han venido adoptando estas decisiones".

Los fiscales de esta asociación son conscientes de que la crítica es inherente a cualquier institución democrática, pero subrayan que ésta debe formularse "desde el rigor, el respeto y la lealtad institucional". EFE

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