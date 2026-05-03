El equipo júnior del Real Madrid, campeón de España, homenajeado antes del partido de ACB

Madrid, 3 may (EFE).- El equipo júnior del Real Madrid presentó este domingo el título de campeón de España de baloncesto tras vencer este sábado al Barça por 91-87 en el Palacio de los Deportes Carolina Marín de Huelva.
Jugadores y cuerpo técnico, liderado por Javi Juárez, recibieron los aplausos de las gradas del Movistar Arena de Madrid minutos antes del inicio del partido de la jornada 29 de la Liga Endesa entre el conjunto merengue y el UCAM Murcia.
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El Real Madrid recuperó el cetro júnior del baloncesto español, tras su último campeonato obtenido en 2019, con su título número 16 en la categoría. EFE
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