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Belarra denuncia que Israel se ha metido "hasta la cocina de Europa" y pide al Gobierno que proteja al activista español

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, denunciado que Israel ha entrado "hasta la cocina de Europa" por "secuestrar" a los integrantes de la Global Sumud Flotilla y ha pedido al Gobierno que proteja al activista español detenido, Saif Abukeshek, porque su vida "está en peligro".

"Hoy volvemos a salir a las calles para exigir la liberación de Thiago Ávila y de Saif Abukeshe, los dos organizadores de la flotilla que Israel ha secuestrado en aguas internacionales", ha afirmado Belarra este sábado en una concentración frente al Ministerio de Exteriores, y ha exigido al Ejecutivo que "proteja inmediatamente a estas personas, especialmente al ciudadano español de origen palestino, cuya vida está en peligro"".

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En este sentido, ha defendido que la flotilla solo pretendía "hacer llegar ayuda a los palestinos y las palestinas que Israel está intentando masacrar desde hace más de dos años", y se ha preguntado "qué más tiene que pasar para que el Gobierno de España rompa todas las relaciones con estos genocidas".

Activistas han denunciado este sábado torturas contra los activistas español y brasileño que están bajo custodia israelí y que han sido trasladados a la Cárcel de Shikma, en Ascalón, al norte de la Franja de Gaza, tras su captura el pasado miércoles en aguas cercanas a Creta (Grecia).

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"Según la Embajada brasileña, Thiago de Ávila ha informado que ha sido torturado, golpeado y maltratado. Responsables de la Embajada han observado marcas visibles en su cara durante una visita supervisada, con un cristal de separación y sin poder comunicarse libremente", ha explicado la Flotilla Global Sumud en un comunicado.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que Abukeshek desembarca en Israel este sábado por la mañana, en el puerto de Ashdod, y que este mediodía recibirá asistencia consular por parte del cónsul de España en Tel Aviv (Israel).

En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press este sábado, el ministro ha apuntado que el activista de nacionalidad brasileña Thiago Ávila también llega este sábado a Israel donde recibirá atención consular por parte de los diplomáticos brasileños.

El titular de Exteriores ha asegurado que no puede confirmar que se hayan producido torturas por parte de Israel porque todavía no se ha establecido contacto con el activista, aunque sí ha informado que este viernes la cónsul española en Creta (Grecia) tuvo que desplazarse al hospital porque varios activistas requirieron asistencia médica.

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EuropaPress

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