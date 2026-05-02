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33-38. El Bathco Torrelavega firma una clara victoria

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Segovia, 2 may (EFE).- El Bathco Torrelavega firmó una clara victoria este sábado en su visita al Viveros Herol Nava, por 33-38, y mantiene el pulso por las posiciones de privilegio en la Liga Asobal.

Entró el equipo cántabro en el partido con las ideas muy claras, defendiendo con intensidad y aprovechando la velocidad en ataque para poner tres goles de renta en un abrir y cerrar de ojos.

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Reaccionó el Nava con tantos de Joao Bandeira, pero el conjunto visitante no perdió la iniciativa en el marcador, bien dirigido por Isidoro Martínez en el ataque y con Leo Tercariol haciendo bueno el trabajo defensivo de sus compañeros.

Mostrando en todo momento mucha soltura en la ofensiva, amenazó el equipo cántabro con romper el partido tras una contra de Marcio Silva que puso el 12-19 en el electrónico, pero la exclusión del propio Silva en la acción defensiva posterior dio alas al Nava, que con un parcial de 3-0 volvió a meterse en el partido, llegando con vida al descanso (15-20).

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Tras el paso por los vestuarios, un nuevo tirón del equipo de Jacobo Cuétara elevó la renta hasta los nueve goles haciendo inútil el trabajo del conjunto segoviano, incapaz de frenar la conexión en los seis metros de Isidoro Martínez con Jokin Aja, que sumaron trece goles entre los dos para dejar el partido sentenciado con diez minutos aún por disputarse.

- Ficha técnica:

33 - VIVEROS HEROL NAVA: Buda (1), Patotski; Reig (1), Otero (4), Fernández (3), Ahumada (1), Carró, Marquinhos (1), Marugán (4), Arzoz (1), Pasquet, Carrión (2), Baptista (2), Bandeira (8), Roca (2) y Herranz (3).

38 - BATHCO TORRELAVEGA: Calle, Tercariol; Moyano, Silva (1), Rubiño (2), James (5), Muñoz (3), Juanjo Fernández, Prokop (5), Lombilla (1), Martínez (7), Aja (6), Cangiani (4), Jurkovic, Ángel Fernández (2) y Osorio (2).

Marcador cada cinco minutos: 1-3, 4-5, 7-8, 9-11, 11-16, 15-20 (descanso); 17-22, 20-27, 23-30, 26-35, 29-36 y 33-38.

Árbitros: García Gil y Rodríguez Estévez. Señalaron tres exclusiones a los locales, por cuatro a los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima séptima jornada de la Liga Nexus Asobal disputado en el pabellón municipal de Nava de la Asunción (lleno). EFE

jmm/ism

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