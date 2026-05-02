Sainz, eliminado en la segunda ronda (Q2) de la calificación

Redacción deportes, 2 may (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimocuarto tiempo, primero, quedó eliminado este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito construido en el entorno del Hard Rock Stadium de esa localidad.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo de la ronda al cubrir, con el neumático de compuesto blando, los 5.412 metros de la pista de Florida en un minuto, 28 segundos y 116 milésimas, 173 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato.

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El tailandés Alex Albon, compañero de Sainz, también quedó eliminado en esta ronda, con el decimosexto tiempo de la misma

La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.

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- Eliminados en la segunda ronda (Q2):

11.

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Nico Hülkenberg

GER

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Audi

1:29,439

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12.

Liam Lawson

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NZL

Racing Bulls

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1:29,499

13.

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Oliver Bearman

GBR

Haas

1:29,567

14.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:29,568

15.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1:29,772

16.

Alexander Albon

THA

Williams

1:29,946

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

17.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

1:30,133

18.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:31,098

19.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:31,164

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:31,629

21.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:31,967

22.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1:33,737

EFE

arh/jl