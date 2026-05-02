Sainz, eliminado en la segunda ronda (Q2) de la calificación

Redacción deportes, 2 may (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimocuarto tiempo, primero, quedó eliminado este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito construido en el entorno del Hard Rock Stadium de esa localidad.
El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo de la ronda al cubrir, con el neumático de compuesto blando, los 5.412 metros de la pista de Florida en un minuto, 28 segundos y 116 milésimas, 173 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato.
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El tailandés Alex Albon, compañero de Sainz, también quedó eliminado en esta ronda, con el decimosexto tiempo de la misma
La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.
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- Eliminados en la segunda ronda (Q2):
11.
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Nico Hülkenberg
GER
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Audi
1:29,439
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12.
Liam Lawson
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NZL
Racing Bulls
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1:29,499
13.
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Oliver Bearman
GBR
Haas
1:29,567
14.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:29,568
15.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:29,772
16.
Alexander Albon
THA
Williams
1:29,946
- Eliminados en la primera ronda (Q1):
17.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
1:30,133
18.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:31,098
19.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:31,164
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:31,629
21.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:31,967
22.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1:33,737
EFE
arh/jl
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