1-1. El Lens falla en Niza y acerca al PSG al título

Redacción deportes, 2 may (EFE).- El Lens desaprovechó este sábado el empate del París Saint Germain para insistir en el pulso con el vigente campeón por el título de la liga francesa, tras igualar 1-1 en Niza para continuar a seis puntos del líder con nueve por jugarse y con un duelo directo pendiente entre los dos en una semana y media.

El gol de Allan Sanit Maximin a la hora de partido, tras un fenomenal pase al espacio de Adrian Thomasson y una salida fatal del portero Yehvann Diouf, no fue suficiente para el Lens, que recibió el empate en el tramo final, en el minuto 84, en un rechace dentro del área tras una falta directa aprovechado por Ali Abdi.

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Queda aún el Lens-PSG, al que se agarra el equipo del norte francés para discutir la liga al favorito único. La cita, aplazada en su día, está prevista para el miércoles 13 de mayo.

Es una de las tres jornadas que le restan a cada uno de ellos. En las dos restantes, el PSG jugará contra el Brest, en casa, y el París FC, fuera en el último compromiso liguero, mientras que el Lens recibirá al Nantes y visitará al Lyon en el duelo final de la temporada, antes de su final de la Copa de Francia, que precisamente será ante el Niza. EFE

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