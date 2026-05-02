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89-90. Kuric conquista el Santiago Martín con un triplazo que da esperanzas al Andorra

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La Laguna, 2 may (EFE).- El Morabanc Andorra consiguió una victoria de valor incalculable para sus objetivos de permanencia e la Liga Endesa al haberse impuesto a La Laguna Tenerife por 89-90 en un duelo igualadísimo que se saldó con un triple en el último segundo de un imparable Kyle Kuric.

El escolta estadounidense volvió a demostrar su fiabilidad desde la línea de tres con un 3 de 4 que suma a una estadística individual de 23 puntos y 25 de valoración.

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Dos triples de Patty Mills marcaron una gran salida a pista de un La Laguna Tenerife (8-0), que lideró con comodidad durante los primeros compases del encuentro (14-5) hasta que Evans y Kostadinov avivaron el ritmo anotador del Morabanc Andorra (18-15).

Pese a los aciertos desde el 4.75 de Diego Bordón y de Tim Abromaitis, el Morabanc Andorra apretó lo suficiente como para marcharse a tan sólo un punto del cuadro local al término del primer periodo (22-21).

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A la salida de segundo, fue el lituano Rokas Giedraitis quien entró en trance y con varias acciones positivas consecutivas devolvió la comodidad a los suyos (34-25).

Evans siguió intentándolo (38-31), pero La Laguna Tenerife completó una buena recta final de cuarto y se marchó con nueve de ventaja al descanso (46-35).

La vuelta a pista dejó minutos eficaces de la dupla Huertas-Shermadini (50-41), sin embargo, el Andorra despertó y con dos acciones de Okoye y un mate de Kostadinov igualó la contienda (50-47).

Vidorreta optó por el plan Fitipaldo y aunque el uruguayo actuó de revulsivo (56-47), aparecieron Rafa Luz y Kyle Kuric para meter el susto en el cuerpo a los locales y ponerse por delante con otro mate del excanarista Kostadinov (59-60).

El toma y daca se mantuvo durante el inicio del último asalto, pero tres triples de Mills y Huertas volvieron a poner distancia en el marcador (78-71).

Apunto estuvo el base brasileño de romper el duelo, si bien, apareció otro viejo conocido de los momentos calientes de esta Liga Endesa, un Kyle Kuric que provocó 3+1 y que pese a fallar desde la línea de libres tuvo su efecto en el luminoso (82-81).

Una bandeja de Fitipaldo situó el 84-82, pero una vez más Kuric cambió las tornas desde el 6,75 y situó el 84-85 que Evans alargó desde la línea de tiros libres (84-86).

La respuesta local llegó de manos del capitán canarista y con un tiro de dos y un triple (89-86), Huertas desató la locura de un Santiago Martín que acarició la victoria (89-86) pero presenció la enésima obra del tirador de Indiana, que marcó un triplazo después de bote para zanjar la cita (89-90).

Con este resultado, el Andorra suma la octava victoria del curso y queda a la espera de lo que hagan Burgos y Gran Canaria para confirmar sus opciones de permanencia en este tramo final del curso.

- Ficha técnica:

89 – La Laguna Tenerife (22+24+15+28): Fitipaldo (8), Scrubb (7), Shermadini (16), Doornekamp (2), Mills (16) -cinco inicial-, Huertas (24), Guerra (-), Fernández (-), Bordón (2-), Sastre (-), Abromaitis (5), Giedraitis (9), Alderete (-).

90 – Morabanc Andorra (21+14+25+30): Evans (11), Best (4), Okoye (6) McKoy (3), Pustovyi (13) -cinco inicial- Rice (6), Pons (2), Castañeda (-), Luz (11), Ortega (-), Kostadinov (11), , Kuric (23), Guerrero (-).

Árbitros: Jordi Aliaga, Rafael Serrano y Carlos Merino. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 29 de Liga Endesa disputado en el pabellón Santiago Martín de La Laguna ante más de 5.000 espectadores. EFE

ip/sab

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