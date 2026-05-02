ElPozo iguala al Barça en el liderato tras golear y aprovechar el empate azulgrana en casa

Redacción deportes, 2 may (EFE).- ElPozo Murcia Costa Cálida se subió al liderato compartido tras una vigésima octava jornada vibrante en la Primera División de fútbol sala, igualando a 66 puntos con el Barça después de imponerse por 6-3 al Family Cash Alzira y aprovechar el empate de los azulgranas (5-5) frente al Servigroup Peñíscola en el Palau Blaugrana.

En ese duelo, el capitán Elías Beltrán celebró su renovación con un doblete decisivo que frenó la racha de ocho victorias consecutivas del conjunto culé.

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En Murcia, el cuadro charcutero tuvo que emplearse a fondo ante un rival que peleaba por la permanencia. Ligeiro adelantó pronto a los locales, pero los valencianos reaccionaron con tantos de Ivi y Pablo García.

Antes del descanso, Rafa Santos equilibró el marcador y, tras el paso por vestuarios, el intercambio de golpes continuó hasta el 3-3. Fue entonces cuando ElPozo mostró su pegada y un nuevo tanto de Ligeiro, seguido de los de Marcel y Ricardo, sentenciaron un triunfo que además supuso la primera vez en la temporada que los murcianos anotaban seis goles en un partido.

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Mientras, en Barcelona, el Peñíscola firmó una actuación valiente. Se adelantó en dos ocasiones y resistió incluso cuando el Barça volteó el choque hasta el 5-3 a falta de cuatro minutos. Sin embargo, el juego de cinco visitante resultó letal.

Víctor Pérez recortó distancias y Elías Beltrán, con su segundo tanto de la noche, selló un empate que reabre la lucha por el liderato.

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El Barça y ElPozo se enfrentarán el viernes 8 de mayo (20:30 horas) en el Palau Blaugrana y se decidirá el liderato de la primera fase si gana alguno de los dos, ya que en la primera vuelta empataron.

En otro de los encuentros destacados, el Movistar Inter certificó su presencia en el 'playoff' por el título tras vencer al Jaén Paraíso Interior en el pabellón Jorge Garbajosa por 4-2.

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Los madrileños se adelantaron con goles de Cecilio y Javi Mínguez, aunque los andaluces reaccionaron con un tanto de Espíndola y el empate de Rikelme tras el descanso. Raúl Gómez devolvió la ventaja a los locales y, ya en el tramo final, Mínguez rubricó el triunfo con su segundo gol, asegurando tres puntos clave.

Además, el empate 4-4 entre el Quesos El Hidalgo Manzanares y el Jimbee Cartagena Costa Cálida dejó un espectáculo ofensivo con protagonismo para Daniel Gabriel, autor de un triplete, mientras que el 1-1 entre el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y el Viña Albali Valdepeñas mantuvo a los manchegos en la pelea por las eliminatorias y permitió que los cordobeses sellaran de forma matemática la permanencia. EFE

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