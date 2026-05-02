El Barça sufre en El Sadar pero da un paso firme hacia el título (1-2)

Pamplona, 2 may (EFE).- El Barcelona impuso su dominio, pero necesitó resistir el empuje final de Osasuna para asegurar una victoria (1-2) clave en la lucha por LaLiga EA Sports, que puede lograr este domingo si el Real Madrid no gana en sus visita al Espanyol.

El FC Barcelona arrancó con autoridad, generando ocasiones claras de Robert Lewandowski y Dani Olmo, aunque sin acierto. Osasuna, firme en defensa, fue creciendo con el paso de los minutos y avisó con peligro: Ante Budimir estrelló un balón en el palo y el portero Joan García evitó el gol poco después. El choque se fue al descanso sin goles, con los navarros convencidos de poder competir ante uno de los mejores visitantes del campeonato.

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En la segunda mitad, el partido se abrió. Dani Olmo rozó el gol antes de los cambios ofensivos de Hansi Flick, y finalmente Robert Lewandowski adelantó al Barça de cabeza tras un gran centro de Marcus Rashford. Ferran Torres amplió la ventaja en el tramo final, pero Raúl García de Haro recortó distancias poco después, sembrando dudas en los minutos finales. Pese al empuje rojillo, el conjunto azulgrana resistió para sumar tres puntos que le acercan al título de Liga. EFE

le/sab

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