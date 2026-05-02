Mikautadze adelanta al Villarreal tras un regalo del Levante (1-0)

Vila-real (Castellón), 2 may (EFE).- Un tanto del delantero georgiano Georges Mikautadze adelanta al Villarreal ante el Levante tras una primera parte en el estadio de La Cerámica dominada con claridad por el conjunto castellonense, que puede certificar su segunda clasificación para la Liga de Campeones este sábado.
El equipo de Marcelino ha sido muy superior al Levante, que ha perdido a Carlos Álvarez por lesión, y ha acumulado numerosas ocasiones, aunque el gol se hizo esperar hasta el minuto 38, cuando Mikautadze aprovechó un grave error de Matías Moreno en una entrega a Ryan para superar al portero. EFE
PUBLICIDAD
pvb/nhp/cmm
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Víctimas de la dana declinan participar este lunes en una reunión con la Generalitat
El Sporting quiere mantenerse con vida tras medirse al Ceuta
Los mejores tres años de España se miden el domingo en la Poule de Potros
Balaídos enfrenta al peor local con el segundo más flojo a domicilio
El activista Saif Abukeshek se encuentra en 'shock' y ha iniciado una huelga de hambre
MÁS NOTICIAS