Espana agencias

Mikautadze adelanta al Villarreal tras un regalo del Levante (1-0)

Guardar

Vila-real (Castellón), 2 may (EFE).- Un tanto del delantero georgiano Georges Mikautadze adelanta al Villarreal ante el Levante tras una primera parte en el estadio de La Cerámica dominada con claridad por el conjunto castellonense, que puede certificar su segunda clasificación para la Liga de Campeones este sábado.

El equipo de Marcelino ha sido muy superior al Levante, que ha perdido a Carlos Álvarez por lesión, y ha acumulado numerosas ocasiones, aunque el gol se hizo esperar hasta el minuto 38, cuando Mikautadze aprovechó un grave error de Matías Moreno en una entrega a Ryan para superar al portero. EFE

PUBLICIDAD

pvb/nhp/cmm

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Víctimas de la dana declinan participar este lunes en una reunión con la Generalitat

Infobae

El Sporting quiere mantenerse con vida tras medirse al Ceuta

Infobae

Los mejores tres años de España se miden el domingo en la Poule de Potros

Infobae

Balaídos enfrenta al peor local con el segundo más flojo a domicilio

Infobae

El activista Saif Abukeshek se encuentra en 'shock' y ha iniciado una huelga de hambre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

Isabel Díaz Ayuso reivindica Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo” en el acto del 2 de Mayo

Estos son los premiados por la Comunidad de Madrid con la Gran Cruz del 2 de mayo: de Enrique Cerezo a Carlos Sainz Jr. o “Los Vigilantes de Parla”

Un empleado es despedido por insultar y amenazar con “romper la cabeza” de su jefe en una discusión, según la empresa: la justicia lo declara improcedente

Albares critica la “detención ilegal” del activista español Saif Abukeshek, que viajaba en la Flotilla

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

DEPORTES

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid

Piqué carga contra los árbitros tras un partido del Andorra: “En otro país os reventarían, pero en Andorra somos civilizados”

Muere Alex Zanardi a los 59 años, el expiloto de F1 que perdió las piernas en un accidente y fue cuatro veces campeón paralímpico

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar