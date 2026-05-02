Mikautadze adelanta al Villarreal tras un regalo del Levante (1-0)

Vila-real (Castellón), 2 may (EFE).- Un tanto del delantero georgiano Georges Mikautadze adelanta al Villarreal ante el Levante tras una primera parte en el estadio de La Cerámica dominada con claridad por el conjunto castellonense, que puede certificar su segunda clasificación para la Liga de Campeones este sábado.

El equipo de Marcelino ha sido muy superior al Levante, que ha perdido a Carlos Álvarez por lesión, y ha acumulado numerosas ocasiones, aunque el gol se hizo esperar hasta el minuto 38, cuando Mikautadze aprovechó un grave error de Matías Moreno en una entrega a Ryan para superar al portero. EFE

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