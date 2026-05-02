'Lo demás es ruido', de Nicolás Pereda, gana la Lady Harimaguada de Oro en Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria, 2 may (EFE).- 'Lo demás es ruido', del cineasta mexicano Nicolás Pereda, ha sido distinguida con la Lady Harimaguada de Oro en la 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo palmarés se ha dado a conocer este sábado en el Auditorio Alfredo Kraus.

El jurado de la Sección Oficial, integrado por Barbara Gasser, Jean‑Michel Frodon y Shivendra Singh Dungarpur, ha premiado esta coproducción de México, Alemania y Canadá por ser "una propuesta cinematográfica muy creativa que entrelaza las relaciones humanas entre géneros y generaciones" y que, mediante el uso de la luz, el encuadre y el sonido "crea una composición humorística pero conmovedora", según recoge en un comunicado el Ayuntamiento.

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La Lady Harimaguada de Plata ha recaído en 'How to Divorce During the War', del lituano Andrius Blaževičius, una producción de Lituania, República Checa, Luxemburgo e Irlanda, que el jurado ha valorado por reflejar el impacto de un conflicto externo en las decisiones personales y profesionales de sus protagonistas.

El Premio del Público ha sido para '17', debut cinematográfico de la directora y guionista macedonia Kosara Mitić, que también ha recibido una mención especial del jurado para la actriz Eva Kostic.

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El galardón a la Mejor Interpretación ha sido para la actriz estadounidense Danielle Brooks por su trabajo en 'If I Go Will They Miss Me', de Walter Thompson‑Hernandez por "por ofrecer una interpretación fascinante como esposa y madre, gracias a la intensidad de su presencia sin exagerar los sentimientos de su personaje".

En la categoría de cortometrajes, el premio ha sido para 'Heartbeat', de Jay Rosenblatt y Stephanie Rapp, mientras que 'Honey, My Love, So Sweet', del filipino JT Trinidad, ha obtenido una mención especial.

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En Panorama España, el Jurado Joven ha distinguido 'Las líneas discontinuas', de Anxos Fazáns, y ha otorgado una mención especial al documental 'Sucia', de Bàrbara Mestanza y Marc Pujolar.

Los premios Canarias Cinema han reconocido 'La lucha', de José Alayón, como mejor largometraje, y 'Somos islas', de Marta Torrecilla, como mejor cortometraje, cinta que también ha obtenido el Premio de Distribución Digital 104.

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Además, la asociación CIMA ha entregado su galardón a Emma Tusell por el montaje de 'La lucha'.

El festival, que celebra este año su vigésimo quinto aniversario, cerrará su programación este domingo con las proyecciones de las películas premiadas en Cine Yelmo Las Arenas. EFE

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