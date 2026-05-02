Esplugues condena el asesinato de una mujer, que afecta "a la convivencia y la seguridad"

Barcelona, 2 may (EFE).- El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha condenado el asesinato este sábado en la vía pública de una mujer a manos de un hombre que ha sido detenido posteriormente, y que ha calificado como hechos graves por los que expresa su "preocupación", ya que afectan "a la convivencia y a la seguridad ciudadana".

Un hombre ha matado este sábado a una mujer tras agredirla con un arma blanca en la calle Joan Miró de Esplugues, en el entorno del hospital de Sant Joan de Déu, tras lo que se ha duda a la fuga, si bien ha sido localizado posteriormente y ha sido detenido por los Mossos.

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El ayuntamiento, tras estos hechos, ha emitido un comunicado en el que "lamenta profundamente la muerte violenta de una persona en la ciudad" y traslada su consuelo a su familia y personas próximas.

El consistorio, indica, está coordinado con los Mossos por este caso, "y ofrece toda la colaboración institucional necesaria para contribuir a esclarecer los hechos".

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"Por respeto a la investigación en curso y a todas las personas afectadas, se pide prudencia y responsabilidad, y evitar la difusión de informaciones no contrastadas", concluye el comunicado. EFE