Espana agencias

Enrique Cerezo, presidente del Atleti, recibe de Díaz Ayuso la Gran Cruz del Dos de Mayo

Guardar

Madrid, 2 may (EFE).- El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha recibido este sábado de manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Gran Cruza de la Orden del Dos de Mayo.

Asimismo, la Comunidad ha reconocido la trayectoria de la Vuelta Ciclista a España y de su director, Javier Guillén.

PUBLICIDAD

La Comunidad de Madrid ha entregado este sábado la esa distinción a 14 personalidades, instituciones y entidades sociales, entre ellos el presidente del Atlético de Madrid; el pintor Augusto Ferrer-Dalmau; o los 'vigilantes de Parla', los doce alumnos de un instituto de dicha localidad conocidos por salvar la vida de una mujer en Irlanda.

Las condecoraciones las ha repartido la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en el acto institucional celebrado en la Real Casa de Correos con motivo del Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid.

PUBLICIDAD

La Comunidad ha reconocido la labor de Enrique Cerezo como presidente del Atlético y productor cinematográfico y ha distinguido a Ferrer-Dalmau como "uno de los máximos exponentes contemporáneos de la pintura histórica en España".

Ha reconocido asimismo la trayectoria del periodista César Lumbreras, por su trayectoria al frente del programa radiofónico 'Agropopular'; a Miguel Carballeda, por su labor como presidente de la ONCE; y a José Eugenio Guerrero, médico intensivista y jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón.

También han sido premiados el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. y la esquiadora paralímpica Audrey Pascual, aunque ninguno de los dos ha podido estar presente por sus compromisos profesionales.

A su vez, se han entregado Grandes Cruces a los profesionales del Centro de Recuperación de Especies Silvestres (CRAS), "por su trabajo vocacional y especializado en la atención de la fauna silvestre"; a la confitería La Pajarita, "uno de los grandes símbolos del comercio tradicional de la región desde su apertura en 1852"; y al Club Metrópoli, por "su apuesta para crear un proyecto único en la capital".

Han sido reconocidas, además, dos entidades que están de aniversario: la multinacional IBM, que cumple 100 años de presencia en España, y el Hospital Universitario San Francisco de Asís, que abrió hace un siglo.

Por último, han sido galardonados los 'vigilantes de Parla', un grupo de alumnos del IES Humanejos de Parla que salvaron la vida de una mujer en Irlanda durante un viaje escolar.

El 'hilo conductor' de la gala de entrega ha sido la magia, y ha habido un total de tres actuaciones del ilusionista Jorge Blass a lo largo del evento. Y, en el apartado musical, la cita ha contado con un pequeño espectáculo de Paloma San Basilio.

Al concluir el acto, Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han depositado una corona de laurel sobre la placa en la fachada exterior de la Real Casa de Correos que recuerda a los héroes del 2 de mayo de 1808.

Para rematar la mañana, la Comunidad de Madrid ha organizado una recreación histórica del levantamiento del 2 de mayo de 1808, una escenificación teatral de 30 minutos de duración a cargo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814 y con cientos de participantes, carruajes y cañones.

La Comunidad de Madrid ha instalado dos gradas en la Puerta del Sol, con más de 500 localidades de acceso libre, para seguir todos los actos de la mañana. EFE

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Baskonia, obligado a ganar a un Breogán salvado y que mira a Europa

Infobae

Óscar López critica que el PP financie con dinero público a Vito Quiles y que Feijóo le identifique como periodista

Óscar López critica que el PP financie con dinero público a Vito Quiles y que Feijóo le identifique como periodista

Derbi madrileño con telón de fondo europeo

Infobae

López tilda de propio de la "ultraderecha" los insultos de Abascal a Sánchez y reprocha al PP que "compre su marco"

López tilda de propio de la "ultraderecha" los insultos de Abascal a Sánchez y reprocha al PP que "compre su marco"

Kika Nazareth: "Estoy en el Barcelona para jugar estos partidos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

Isabel Díaz Ayuso reivindica Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo” en el acto del 2 de Mayo

Estos son los premiados por la Comunidad de Madrid con la Gran Cruz del 2 de mayo: de Enrique Cerezo a Carlos Sainz Jr. o “Los Vigilantes de Parla”

Un empleado es despedido por insultar y amenazar con “romper la cabeza” de su jefe en una discusión, según la empresa: la justicia lo declara improcedente

Albares critica la “detención ilegal” del activista español Saif Abukeshek, que viajaba en la Flotilla

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

DEPORTES

Piqué carga contra los árbitros tras un partido del Andorra: “En otro país os reventarían, pero en Andorra somos civilizados”

Piqué carga contra los árbitros tras un partido del Andorra: “En otro país os reventarían, pero en Andorra somos civilizados”

Muere Alex Zanardi a los 59 años, el expiloto de F1 que perdió las piernas en un accidente y fue cuatro veces campeón paralímpico

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol