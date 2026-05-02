Enrique Cerezo, presidente del Atleti, recibe de Díaz Ayuso la Gran Cruz del Dos de Mayo

Madrid, 2 may (EFE).- El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha recibido este sábado de manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Gran Cruza de la Orden del Dos de Mayo.

Asimismo, la Comunidad ha reconocido la trayectoria de la Vuelta Ciclista a España y de su director, Javier Guillén.

PUBLICIDAD

La Comunidad de Madrid ha entregado este sábado la esa distinción a 14 personalidades, instituciones y entidades sociales, entre ellos el presidente del Atlético de Madrid; el pintor Augusto Ferrer-Dalmau; o los 'vigilantes de Parla', los doce alumnos de un instituto de dicha localidad conocidos por salvar la vida de una mujer en Irlanda.

Las condecoraciones las ha repartido la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en el acto institucional celebrado en la Real Casa de Correos con motivo del Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid.

PUBLICIDAD

La Comunidad ha reconocido la labor de Enrique Cerezo como presidente del Atlético y productor cinematográfico y ha distinguido a Ferrer-Dalmau como "uno de los máximos exponentes contemporáneos de la pintura histórica en España".

Ha reconocido asimismo la trayectoria del periodista César Lumbreras, por su trayectoria al frente del programa radiofónico 'Agropopular'; a Miguel Carballeda, por su labor como presidente de la ONCE; y a José Eugenio Guerrero, médico intensivista y jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón.

PUBLICIDAD

También han sido premiados el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. y la esquiadora paralímpica Audrey Pascual, aunque ninguno de los dos ha podido estar presente por sus compromisos profesionales.

A su vez, se han entregado Grandes Cruces a los profesionales del Centro de Recuperación de Especies Silvestres (CRAS), "por su trabajo vocacional y especializado en la atención de la fauna silvestre"; a la confitería La Pajarita, "uno de los grandes símbolos del comercio tradicional de la región desde su apertura en 1852"; y al Club Metrópoli, por "su apuesta para crear un proyecto único en la capital".

PUBLICIDAD

Han sido reconocidas, además, dos entidades que están de aniversario: la multinacional IBM, que cumple 100 años de presencia en España, y el Hospital Universitario San Francisco de Asís, que abrió hace un siglo.

Por último, han sido galardonados los 'vigilantes de Parla', un grupo de alumnos del IES Humanejos de Parla que salvaron la vida de una mujer en Irlanda durante un viaje escolar.

PUBLICIDAD

El 'hilo conductor' de la gala de entrega ha sido la magia, y ha habido un total de tres actuaciones del ilusionista Jorge Blass a lo largo del evento. Y, en el apartado musical, la cita ha contado con un pequeño espectáculo de Paloma San Basilio.

Al concluir el acto, Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han depositado una corona de laurel sobre la placa en la fachada exterior de la Real Casa de Correos que recuerda a los héroes del 2 de mayo de 1808.

PUBLICIDAD

Para rematar la mañana, la Comunidad de Madrid ha organizado una recreación histórica del levantamiento del 2 de mayo de 1808, una escenificación teatral de 30 minutos de duración a cargo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814 y con cientos de participantes, carruajes y cañones.

La Comunidad de Madrid ha instalado dos gradas en la Puerta del Sol, con más de 500 localidades de acceso libre, para seguir todos los actos de la mañana. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)