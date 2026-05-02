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El América del uruguayo Rodríguez recibe a los Pumas del paraguayo Morales

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México, 2 may (EFE).- El América del uruguayo Brian Rodríguez recibirá mañana a los Pumas UNAM del paraguayo Robert Morales en un esperado duelo en los cuartos de final del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Con Rodríguez como líder de su ofensiva, las Águilas del entrenador brasileño Andre Jardine tratarán de borrar la mala imagen de la fase regular, en la que se clasificaron por los pelos a la liguilla de los ocho mejores, para lo cual deberán hacerlo todo bien ante el mejor equipo de lo que va de año.

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En su estadio, el Azteca, América tendrá que recuperar el poder de su ofensiva, que apenas lleva 20 goles y es la duodécima del campeonato, con 14 dianas menos que los universitarios, el cuadro de mejor ataque.

Jardine ha batallado en los últimos meses con numerosas lesiones de sus principales futbolistas, a la que se sumó en las últimas horas la del delantero colombiano Raúl Zúñiga, con una fractura de clavícula.

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Aun así, el equipo cuenta de mitad de cancha en adelante con figuras como Rodríguez, el brasileño Raphael, Alejandro Zendejas y Henry Martín, quienes tratarán de hacer daño a los inspirados Pumas del estratega Efraín Juárez, que aseguraron el liderato del torneo en la última fecha.

América sufrió la baja del defensa Israel Reyes, llamado a la selección mexicana para la Copa Mundial. Jardine tratará de paliar la ausencia con una zaga encabezada por el colombiano Cristian Borja y el uruguayo Sebastián Cáceres.

El duelo entre América y Pumas es de los de más rivalidad en el fútbol mexicano y ahora transcurrirá con un agregado: el que gane pasará a la semifinal y eliminará a su enconado oponente.

Juárez cuidará defender bien como ha hecho hasta ahora, pero no renunciará a atacar. Para eso tiene una ofensiva liderada por el panameño Adalberto Carrasquilla, el paraguayo Robert Morales y el brasileño Juninho.

El cuadro universitario sentirá la ausencia del atacante Guillermo Martínez, quien jugará con México la Copa del Mundo, un atacante de buen juego aéreo y capacidad para definir en el área, pero que sólo apareció tres veces en la alineación titular por lo que lo extrañarán poco.

Los cuartos de final comenzarán hoy, cuando las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito visitarán a los Tigres UANL y el Atlas del guardameta colombiano Camilo Vargas recibirá a Cruz Azul.

Mañana, después del América-Pumas, el campeón Toluca recibirá a los Tuzos de Pachuca. EFE

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