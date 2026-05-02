Muere Cruz Novillo, creador de los logos de PSOE, Correos y Renfe y la bandera de Madrid

Madrid, 2 may (EFE). - El artista gráfico José María Cruz Novillo, autor de logotipos como el de Renfe, Correos, el puño y la rosa del PSOE o la bandera y el escudo de la Comunidad de Madrid, región que este sábado celebra su día, ha fallecido a los 89 años.

Según ha adelantado la revista especializada 'Gráffica', el artista conquense, Premio Nacional de Diseño 1997 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, fue el artífice de algunos de los carteles de películas de Luis García Belanga, Carlos Saura o Víctor Erice.

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En 2024, su estudio 'Cruz más Cruz, que compartía con su hijo Pepe Cruz, realizó el cartel del documental 'La guitarra flamenca de Yeray Cortés', ópera prima de C. Tangana. EFE