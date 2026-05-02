Espana agencias

Muere Cruz Novillo, creador de los logos de PSOE, Correos y Renfe y la bandera de Madrid

Guardar

Madrid, 2 may (EFE). - El artista gráfico José María Cruz Novillo, autor de logotipos como el de Renfe, Correos, el puño y la rosa del PSOE o la bandera y el escudo de la Comunidad de Madrid, región que este sábado celebra su día, ha fallecido a los 89 años.

Según ha adelantado la revista especializada 'Gráffica', el artista conquense, Premio Nacional de Diseño 1997 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, fue el artífice de algunos de los carteles de películas de Luis García Belanga, Carlos Saura o Víctor Erice.

PUBLICIDAD

En 2024, su estudio 'Cruz más Cruz, que compartía con su hijo Pepe Cruz, realizó el cartel del documental 'La guitarra flamenca de Yeray Cortés', ópera prima de C. Tangana. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del sábado 2 de mayo de 2026 (13:30 horas)

Infobae

Óscar López lamenta que PP y Vox se confundan y hayan perdido "hasta la educación"

Infobae

García-Page destaca el "legado inmenso e imborrable" de Cruz Novillo

Infobae

Campazzo, MVP del segundo partido de la fase final de la Euroliga

Infobae

Iñigo Pérez: "Física y emocionalmente estoy en un momento inmejorable"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Isabel Díaz Ayuso reivindica Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo” en el acto del 2 de Mayo

Isabel Díaz Ayuso reivindica Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo” en el acto del 2 de Mayo

Estos son los premiados por la Comunidad de Madrid con la Gran Cruz del 2 de mayo: de Enrique Cerezo a Carlos Sainz Jr. o “Los Vigilantes de Parla”

Un empleado es despedido por insultar y amenazar con “romper la cabeza” de su jefe en una discusión, según la empresa: la justicia lo declara improcedente

Albares critica la “detención ilegal” del activista español Saif Abukeshek, que viajaba en la Flotilla

La Guardia Civil detiene a siete personas en Almería por secuestrar durante 13 días a una persona y drogarla para robarle 40.000 euros

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

DEPORTES

Piqué carga contra los árbitros tras un partido del Andorra: “En otro país os reventarían, pero en Andorra somos civilizados”

Piqué carga contra los árbitros tras un partido del Andorra: “En otro país os reventarían, pero en Andorra somos civilizados”

Muere Alex Zanardi a los 59 años, el expiloto de F1 y cuatro veces campeón paralímpico

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol