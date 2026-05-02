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Arbeloa, sobre Ceballos: "Lo que pasa en el vestuario del Madrid queda en el vestuario"

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Madrid, 2 may (EFE).- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, no quiso hablar este sábado sobre un posible problema con su jugador Dani Ceballos y dejó claro que lo que "pasa en el vestuario del Real Madrid queda en el vestuario del Real Madrid".

Por motivos técnicos, Ceballos no fue citado el anterior partido que disputó el conjunto blanco frente al Betis. En la anterior rueda de prensa no quiso desvelar los motivos por los que no entró en su convocatoria y una semana después volvió a eludir dar explicaciones.

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"No entro en debates públicos con las situaciones que tengo con mis jugadores. Hace más de 20 años que entré en el vestuario del primer equipo del Real Madrid y aprendí de los veteranos que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid se queda en el vestuario del Real Madrid. Y eso lo mantengo", declaró en vísperas del encuentro que medirá a su equipo en Barcelona con el Espanyol en la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División).

Esta temporada, Ceballos ha participado 22 partidos oficiales entre Liga de Campeones, Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. En total, ha sido titular en siete ocasiones, la última frente a Osasuna, partido en el que un error suyo permitió a Raúl García de Haro marcar el 2-1 con el que perdió el Real Madrid. Desde entonces, no ha vuelto a jugar.

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El conjunto merengue afrontará una de sus últimas pruebas para aferrarse al título de Liga, ya que si el Barcelona, líder de la tabla con 85 puntos, gana al Osasuna y el Real Madrid, segundo con 74, no se impone al Espanyol, los azulgrana se proclamarían campeones este fin de semana. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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