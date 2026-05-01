Economía prevé cumplir las reglas fiscales en 2026 con un aumento del gasto del 4,2 %

Madrid, 30 abr (EFE).- El Ministerio de Economía prevé cumplir las reglas fiscales europeas este año con un aumento del gasto computable del 4,2 %, por encima del 3,5 % comprometido con Bruselas pero dentro de los márgenes de desvío permitidos.

Según ha informado este jueves en un comunicado, Economía ha remitido a Bruselas el Informe de progreso anual del Plan fiscal y estructural de medio plazo 2025-2028, que ya fue presentado el martes en el Consejo de Ministros.

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En este informe Economía señala que España aumentó su gasto computable -la principal métrica de las nuevas reglas fiscales europeas- un 4,5 % en 2025, por encima del 3,7 % comprometido debido al mayor gasto en defensa, pero dentro de los márgenes de desvío comprometidos -un 0,3 % del PIB en un año o un 0,6 % del PIB en todo el periodo-.

Tal y como avanzó el martes el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, España ha aprovechado todas las herramientas de flexibilidad, lo que incluye la solicitud de la 'cláusula de escape' para que no compute parte del aumento del gasto en defensa, que en el caso de España supuso 0,3 puntos de crecimiento del gasto computable en 2025.

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Así, el aumento del gasto computable en el periodo 2024-2025 alcanzó el 8,7 %, por debajo del límite permitido, lo que permite generar un saldo positivo en la denominada cuenta de control equivalente al 0,2 % del PIB, que permitirá compensar posibles futuras desviaciones.

Según Economía, el gasto computable crecerá este año un 4,2 %, por encima del 3,5 % comprometido pero dentro de los desvíos permitidos, con lo que "España prevé volver a cumplir con la regla de gasto".

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Economía prevé reducir el déficit público al 2,1 % del PIB este año -1,5 % del PIB si se eliminan todos los elementos extraordinarios y 1,6 % del PIB si se descuentan únicamente los derivados de la dana y las inundaciones de principios de año-.

La deuda pública cerrará este año en el 99,3 % del PIB, por debajo del umbral del 100 % del PIB por primera vez de 2019 y un año antes de lo previsto en el plan fiscal.

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Economía apunta en el comunicado que en 2025 se han completado las reformas previstas: las dos primeras etapas de la reforma fiscal, la simplificación de la homologación de títulos universitarios extranjeros y la mejora de la gestión de la incapacidad temporal, entre otras. EFE