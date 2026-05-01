Samu Costa: "Es un gran paso, pero hay que seguir trabajando"

Girona, 1 may (EFE).- El centrocampista Samú Costa, autor del gol del Mallorca en la victoria de este viernes en Girona (0-1), ha asegurado tras el partido que supone "un gran paso" hacia la salvación, pero que "hay que seguir trabajando y mantener la humildad".

"La semana pasada el Alavés nos había remontado y el equipo se lo ha dejado todo. Tengo el corazón lleno de orgullo", ha dicho Samú en el micrófono de Movistar LaLiga.

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Samu ha destacado el "gran trabajo" de todo el equipo, "una familia", y ha reivindicado que el Mallorca se merece "mucho".

El jugador portugués, "muy, muy, muy feliz", también ha dicho que ha sido "mucho mejor ganar el partido que hacer el gol". EFE

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