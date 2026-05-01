Sainz y Bortoleto, eliminados en la segunda ronda (SQ2)

Redacción deportes, 1 may (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimoquinto tiempo, y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) quedaron eliminados este viernes en la segunda ronda de la calificación para la prueba sprint ('sprint shootout') del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad de Florida.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la ronda al cubrir, con el preceptivo neumático de compuesto medio, los 5.412 metros de la pista estadounidense en un minuto, 28 segundos y 333 milésimas, 173 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren).

PUBLICIDAD

La tercera ronda (SQ3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.

- Eliminados en la segunda ronda (SQ2):

PUBLICIDAD

11.

Gabriel Bortoleto

PUBLICIDAD

BRA

Audi

PUBLICIDAD

1:29,994

12.

PUBLICIDAD

Nico Hülkenberg

GER

PUBLICIDAD

Audi

1:30,019

PUBLICIDAD

13.

Oliver Bearman

PUBLICIDAD

GBR

Haas

1:30,116

14.

Alexander Albon

THA

Williams

1:30,216

15.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:30,224

16.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

1:30,573

- Eliminados en la primera ronda (SQ1):

17.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

1:31,043

18.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1:31,245

19.

Sergio Perez

MEX

Cadillac

1:31,255

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:31,826

21.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:41,311

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

sin tiempo

EFE

arh/jl