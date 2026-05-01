Sainz y Bortoleto, eliminados en la segunda ronda (SQ2)

Redacción deportes, 1 may (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimoquinto tiempo, y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) quedaron eliminados este viernes en la segunda ronda de la calificación para la prueba sprint ('sprint shootout') del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad de Florida.
El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la ronda al cubrir, con el preceptivo neumático de compuesto medio, los 5.412 metros de la pista estadounidense en un minuto, 28 segundos y 333 milésimas, 173 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren).
PUBLICIDAD
La tercera ronda (SQ3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.
- Eliminados en la segunda ronda (SQ2):
PUBLICIDAD
11.
Gabriel Bortoleto
PUBLICIDAD
BRA
Audi
PUBLICIDAD
1:29,994
12.
PUBLICIDAD
Nico Hülkenberg
GER
PUBLICIDAD
Audi
1:30,019
PUBLICIDAD
13.
Oliver Bearman
PUBLICIDAD
GBR
Haas
1:30,116
14.
Alexander Albon
THA
Williams
1:30,216
15.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:30,224
16.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
1:30,573
- Eliminados en la primera ronda (SQ1):
17.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1:31,043
18.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:31,245
19.
Sergio Perez
MEX
Cadillac
1:31,255
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:31,826
21.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:41,311
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
sin tiempo
EFE
arh/jl
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD